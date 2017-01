Megdöbbentő videó készült a kínai szmoghelyzetről

Felgyorsított videót tettek közzé a napokban arról, ahogy hihetetlenül rövid idő – mindössze 20 perc – alatt sűrű szmog lepi el Peking egyik városrészét. A felvétel ijesztő, új perspektívából mutatja be a kínai légszennyezettség súlyosságát.

hirdetés

Mi is beszámoltunk arról, hogy Kína északi részén a napokban iskolákat zártak be és repülőgépjáratokat töröltek a füstköd miatt. Az Egyesült Államok pekingi nagykövetségének mérése azt mutatta ki, hogy 345 mikrogramm volt a finom porszemcsék mennyisége egy köbméternyi levegőben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint már 25 mikrogramm is veszélyes lehet az egészségre. Hivatalos statisztikák szerint 569 ezer ember hal meg évente tüdőrákban Kínában, szakértők szerint ugyanakkor a valódi szám ennél magasabb.

hirdetés

A légszennyezettség a napokban Budapesten is riasztó szintre emelkedett. Hétfőn Tarlós István, Budapest főpolgármestere elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát a magyar fővárosban. A lakosokat arra kérték, hogy inkább tömegközlekedéssel utazzanak, és lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd és olajtüzelésű berendezések használatát. A szél aztán javított a helyzeten.