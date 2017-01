Megdöbbentően sokan utálják Trumpot

Még el sem kezdődtek Trump mézeshetei, máris véget értek – ehhez hasonló mondatokkal tálalta az amerikai média, hogy megjelentek a legfrissebb közvélemény-kutatások a megválasztott elnök népszerűségéről. Illetve a népszerűtlenségéről: öt felmérés (CNN, Gallup, ABC News / Washington Post, Quinnipiac Egyetem, NBC News / The Wall Street Journal) adatainak átlagát nézve az amerikaiak 41 százaléka kedveli az ingatlanmágnást, akit pénteken iktatnak be hivatalába – mint megtudtuk, két magyar részvételével.

hirdetés

A helyi idő szerint kedd reggel megjelent eredmények példa nélküliek. A megválasztott elnökök népszerűségindexe ugyanis eddig mindig emelkedett a választás és a beiktatás dátuma között, többnyire nem is csekély mértékben – írta cikkében a Politico. A portál hozzátette: ez azokban az esetekben is igaz volt, amikor szoros eredmény született vagy vitatott körülmények között dőlt el az elnöki pozíció sorsa.

Trump az elmúlt negyven év legnépszerűtlenebb elnöke lesz a mandátum kezdetekor. Nyolc évvel korábban, Barack Obama hivatalba lépése előtt a demokrata elnököt az amerikaiak közel négyötöde kedvelte, de még elődjét, George W. Busht is a lakosok 62 százaléka. A felmérések során arról is megkérdezték az embereket, Trump vajon jól kezeli-e az átmeneti folyamatot: a CNN-nek válaszolók 52, az ABC-nél pedig 54 százalék válaszolt nemmel. Nyolc évvel ezelőtt ez is jóval magasabb volt, Obama átmeneti időszakát több mint 80 százalék értékelte jónak a két közvélemény-kutatásban.

Alapvetően nem meglepő, hogy Donald Trump népszerűsége ennyire alacsony, hiszen elnökválasztási ellenfelével, a demokrata Hillary Clintonnal közösen ők voltak minden idők legnépszerűtlenebb, leginkább elutasított jelöltpárosa. Trump győzelme óta is folytatja a harcot a médiával – ebben látja a „probléma” okát Sean Duffy, wisconsini republikánus kongresszusi képviselő, az ingatlanmágnás átmeneti csapatának alelnöke. A CNN-nek kedden azt mondta, a rossz viszony miatt az amerikai sajtó a korábbi megválasztott elnökökhöz képest sokkal inkább támadta Trumpot, aki szintén keményen vissza-visszaszólt. Legutóbb például a CNN-nek: a hírtelevízió Trump állítása szerint lányáról, Ivankáról készít egy anyagot. „Tekintve, hogy a CNN-ről van szó, nem tudom elképzelni, hogy jó lesz” – írta a Twitter-huszár.

Obama utódja a média támadásai mellett a részrehajló közvélemény-kutatókat is okolta a rossz eredményekért. Szerinte ugyanazok készítik a mostani felméréseket, akik a választás előtt sem tudták megjósolni a voksolás végeredményét, és nagyot tévedtek. „Elcsalták az eredményeket, pont mint korábban” – állítja Trump. A kritika egyébként jogos: amint arról mi is beszámoltunk, az amerikai közvélemény-kutatók 50 államból 41-ben alábecsülték Donald Trump népszerűségét az elnökválasztást megelőzően.

hirdetés

Az akkori elemzést készítő FiveThirtyEight ezúttal is megnézte, igaza lehet-e Trumpnak abban, hogy pontatlanok a felmérési eredmények. Nate Silver, az amerikai statisztikai alapú politikai elemzések sztárjának, jós-csodavarázslójának tartott választási szakértő úgy véli, alapvetően jól mértek és mérnek a közvélemény-kutatók. Ez eredmények média általi tálalásán azonban sok múlik, ahogy az történt az elnökválasztás esetében, amikor Clinton hibahatáron belüli előnyét stabil vezetésként adta el a média, majd a voksolást követően belerúgott a felméréseket végző intézetekbe. Silver szerint ha a sajtó tudna javítani ezen hozzáállásán, az „segítene abban, hogy Trump vagy más politikus ne tudja aláásni a nekik nem tetsző eredményeket hozó közvélemény-kutatásokba vetett bizalmat”.