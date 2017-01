Meghalt Mário Soares

Szombat délután elhunyt a 92 éves Mário Soares, a kétszeres portugál kormány- és államfő, aki 1974-ben, a Salazar-diktatúra elleni szegfűs forradalom idején az Ibériai félsziget kisebbik országában a békés politikai átmenet vezéralakja volt.

Az Expresso című hetilap nekrológja azt hangsúlyozta, hogy hosszú élete során országa hatalmas változásokon ment keresztül – nagy, még gyarmattartó országban született, és jóval kisebb államban halt meg –, és szülőhelye sem létezik már.

Soares polgári családban látta meg a napvilágot 1924. december 7-én. Apja egykori papból lett tanár, aki az első köztársaság (1910-1926) idején gyarmatügyi miniszter volt, majd megalapította a Modern Iskolát, ahol később fia is tanított. Természetesen apja is ellenezte az 1926-ban kezdődött diktatúrát, amely ellen fia is 32 éven át küzdött (1942-től 1974 áprilisának végéig). Eleinte a kommunistákhoz köthető Demokratikus Egység Mozgalomban (MUD) tevékenykedett, közben két diplomát szerzett, 1951-ben a lisszaboni egyetemen történelmi és filozófiai tudományokból, majd 1957-ben ugyanott jogi végzettséget. Hamar összezördült a kommunistákkal már a diktatúraellenes titkos szervezkedések időszakában, és ez a rossz viszony megmaradt élete végéig. A portugál titkosrendőrség (PIDE) hamar felfigyelt rá, 12-szer is börtönbe került rövidebb időre, összesen közel három évre. Kétszer vonult önkéntes száműzetésbe, előbb São Tomé szigetére (1968), aztán (1970-től) Franciaországba. 1973-ban, második száműzetéséből való visszatérése előtt egy évvel alapította meg a szocialista pártot, az ő érdeme is, hogy 1974 után az ország irányítása nem a kommunisták kezébe került. A vörös csillagosok többek között ezt nem bocsátották meg neki soha. Másokkal együtt javasolta a gyarmatok függetlenségét külügyminisztersége (1974-1975) idején, és ő felügyelte ezt a folyamatot. Kétszer lehetett miniszterelnök (1976-1978 és 1983-1985), majd két köztársasági elnöki mandátumra is megválasztották (1986-1996). Árnyékot vet mind a két kormányfői mandátumára, hogy közben az IMF utasításait kellett végrehajtania, hogy Portugália ne menjen csődbe.

Az aktív politikától ugyan visszavonult, de figyelemmel kísérte az ország sorsát, és már a diktatúra alatt könyveket írt, majd visszavonulása után is ennek szentelte majdnem minden idejét. Összesen több mint 50 kötet jelent meg tőle.

2008 márciusában, tehát még a Lehman Brothers szeptemberi csődje előtt az EU új alkotmánya, a lisszaboni szerződés alapos tanulmányozása után aggodalmát fejezte ki a 27-ek jövőjéért miatt is.

