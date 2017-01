Meghekkelték a török áramhálózatot Amerikából

Törökország elektromos hálózatát az utóbbi napokban komoly kibertámadások érték, melyek valószínűleg az Egyesült Államokból érkeztek – mondta el Berat Albayrak török energiaügyi miniszter. A tárcavezető szerint ez állhatott az országot sújtó meghibásodások és áramkimaradások mögött is. Ezek különösen sok gondot okoztak Isztambulban, azonban eddig a városban szokatlan hidegre és hóviharokra, a hálózat károsodására fogták a hibákat. Hozzátette, hogy a városban három helyen szabotázs nyomait is találták a föld alatti hálózaton. A miniszter elmondta azt is, a kibertámadások nem új keletűek, a július 15-ei puccskísérlet óta rendszeresek a behatolási kísérletek.

A szálak tehát ismét az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen hitszónokhoz vezetnek, akit Ankara a puccskísérlet megszervezésével vádol. Habár a törökök már többször kérték kiadatását, és állításuk szerint már hónapokkal ezelőtt minden szükséges bizonyítékot benyújtottak, a kiadatás még mindig várat magára. A Szíria ügyében való ellentétek – a törökök éppen minap fenyegetőztek, hogy ha nem kapnak Washingtontól nagyobb segítséget az Iszlám Állam elleni harcban, kirakják őket a nukleáris töltetek is tároló incilriki légibázisról – és Oroszországhoz történő közeledés miatt egyébként is feszült viszonyt az Egyesült Államokkal csak tovább terheli a Gülen ügyében húzódó eljárás.