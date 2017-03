Megint elkaszálták Trump beutazási tilalmát

Derrick Watson szövetségi bíró pár órával azelőtt döntött a felfüggesztésről, hogy a rendelet csütörtökön életbe lépett volna.

hirdetés

A bíró azt követően tette közzé döntését, hogy két órán keresztül hallgatta a rendelet felfüggesztését kérő hawaii fél érvelését. A keresetet a Honoluluban élő, szír gyökerű, de amerikai családapa, Iszmail Elszik nyújtotta be, mondván, hogy az elnöki rendelet miatt Szíriában élő anyósa nem tudja majd meglátogatni a családot.

Donald Trump egyik első lépése amerikai elnökként az volt, hogy kilencvennapos beutazási tilalmat rendelt el hét muszlim többségű ország polgáraival szemben. Az amerikai bíróságokon azonban nem tudta megvédeni a rendeletet, amelyet kénytelen volt visszavonni a Fehér Ház.

De Trump nem nyugodott bele az igazságszolgáltatással szembeni vereségbe, hétfőn ugyanis aláírta az új szabályozást, amelyen több ponton is finomítottak.

Bob Ferguson, Washington állam főügyésze azonban most jelezte: ugyan jelentős változtatások történtek a rendeletben, az új beutazási tilalom továbbra is jogi hibáktól szenved. Ezért Washington állam azt fogja kérni egy szövetségi bíróságtól, hogy blokkolja Trump új beutazási tilalmát is.

Több szövetségi állam is bejelentette: jogi úton támadja meg a rendeletet.