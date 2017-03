Megromlik a méreg, sietni kell a kivégzésekkel

Tíz napon belül nyolc halálraítéltet végeznének ki áprilisban az Egyesült Államokban, Arkansas államban. A sietséget az idő szűke indokolja – Arkansas-ban egyébként 2005 óta nem hajtották végre senkin a legszigorúbb ítélet –, a kivégzésekhez használt méreganyagnak ugyanis hamarosan lejár a szavatossági ideje. Utánpótlást pedig nem tudnak szerezni, mivel a nemzetközi összefogás – no meg a heves tiltakozások melletti jelentéktelen haszon – miatt az európai és amerikai gyógyszergyártók is felhagytak a gyártással, így a készletek lassan minden halálsoron kifogynak. További fennakadást jelent, hogy az utóbbi időben a méreginjekciók jogilag támadhatóvá váltak. Az elítéltek ügyvédjei gyakran azzal érvelnek, mivel a méreganyag pontos összetétele nem ismert, ezért nem biztosítható, hogy a kivégzés valóban gyors és fájdalommentes lesz, ahogyan azt a törvény előírja. Hasonló „bakikra” pedig volt már példa: 2014-ben egy kettős gyilkosságért elítélt férfi a méreg beadása után percek helyett közel két órán át kínlódott, mire végül kilehelte a lelkét. Megoldást jelenthetnének más módszerek, több államban felmerült már a sortűz, sőt a gázkamra alkalmazása is.

A nyolc arkansas-i halálraítélt most persze minden jogi eszközt bevet, hogy húzza az időt, hiszen ha lejár a méreg szavatossági ideje, valószínűleg egy időre fellélegezhetnek. Pedig mindannyiuk ügye régóta húzódik már, évtizedek óta a halálsoron várnak az utolsó napjukra.

Bruce Ward 1989-ben csalta tőrbe áldozatát, a Bibliáját olvasgató, 18 éves Rebecca Lynn Dosst, akit előbb szexuálisan bántalmazott, majd megfojtott.

Don Davis 1990-ben kivégzésszerűen hátulról fejbe lőtte Jane Danielt, miután egy betörés során kifaggatta arról, hogy hol tartja értékeit.

Stacey Johnsont 1993-ban találták bűnösnek, amiért megverte, fojtogatta és elvágta a torkát Carol Heath-nek, annak 6 éves kislánya szeme láttára. A férfi máig ártatlannak vallja magát.

Marcel Williams azért van a halálsoron 1994 óta, mert elrabolta egy benzinkútról, megerőszakolta és meggyilkolta a 22 éves, kétgyermekes Stacey Ericksont. Esetét bonyolítja, hogy egy másik áldozata, akinek sikerült megszöknie, kegyelmet kér számára, mert a férfi „megtalálta Istent”.

Ledell Lee-t szintén 1993-ban ítélték halálra Debre Reese meggyilkolásáért. Szomszédját harminchat ütéssel verte agyon egy kerékkulccsal, amit a nő férjétől kapott, hogy megvédje magát.

Jack Jones 1995 óta ül rácsok mögött, mert kirabolta, megerőszakolta és pisztolyának tusával agyonverte egy boltban Mary Phillipset, és majdnem megölte 11 éves kislányát is. A férfit más gyilkosságokkal és bűncselekményekkel is összefüggésbe hozták.

Kenneth Williamst azért ítélték halálra, mert 1999-ben meggyilkolta Cecil Borent, mikor szökésben volt egy börtönből. Oda pedig azért került, mert megölt egy Dominique Hurd nevű pompomlányt. Sőt, azóta a férfi már bevallotta, hogy összesen négy ember haláláért felelős.

Jason McGehee még tinédzserként elrabolta „bandájának” egyik tagját, a 15 éves John Melbourne-t, megverte, megégette, és más eszközökkel kínozta, mielőtt végzett vele.

Idén egyébként eddig hat embert végeztek ki az Egyesült Államokban, mindannyiukat méreginjekcióval. A Gallup tavalyi felmérései szerint az amerikaiak hatvan százaléka támogatja a halálbüntetést. A megkérdezettek fele szerint igazságosan alkalmazzák ezt a büntetési formát.