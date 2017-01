Megskalpolták a fehér fiatalt a feketék

Őrizetbe vette a rendőrség azt a négy fekete fiatalt, akik egy szellemi fogyatékos fehér fiatalembert kínoztak, akciójukat pedig élőben közvetítették a Facebookon. Áldozatuk gyötrése közben Donald Trumpot és a fehéreket gyalázták, de még nem biztos, hogy gyűlöletbűncselekményért kell felelniük.

Ez visszataszító; nem tudni, mi vihet embereket arra, hogy így bánjanak valakivel, és szégyentelenül videón tárják a világ elé, hogyan bántalmazzák az áldozatukat – kommentálta az esetet Chicago rendőrkapitánya, Eddie Johnson, aki szerint nem kizárt, hogy gyűlöletbűncselekményért kell majd felelniük az elkövetőknek – írja a The Washington Post.

hirdetés

A Facebookról azóta törölt videón egy szürke kapucnis pulóvert és fekete nadrágot viselő fiatalember látható, aki megfélemlítve guggol a sarokban, csuklóján és nyakán narancssárga kötéllel megkötözve, száján ragasztószalaggal. Egy fiatal nő filmezi, két másik fiatalember pedig felvágja az áldozat ruhájának ujját, majd felváltva ütik és pofozzák és a fejére is taposnak. Az egyik elkövető késsel kihasít egy darabot áldozata hajas fejbőréből, azaz gyakorlatilag megskalpolja.

Miközben az áldozat hátával a falnak lapul, az

egyik bandatag azt ismételgeti neki üvöltve: „Baszd meg Trump, basszátok meg, fehérek!”

Sőt a BBC tudósítása szerint még őt is arra kényszerítik, hogy ezeket ismételgesse.

Az is hallható, hogy közben az egész csoport nevet, viccelődik és zenét hallgat. A 28 perces felvételnek körülbelül a felénél valamelyikük közli, hogy az áldozat Trumpot jelképezi – majd életveszélyesen meg is fenyegeti, mondván, beteszi egy autó csomagtartójába, és egy téglát tesz a gázpedálra. Emellett folyamatosan gyalázzák, arra kényszerítik, hogy egy vécéből igyon.

Rasszisták, vagy csak buta fiatalok?

A chicagói rendőrség kedden talált rá a hidegben, alsónadrágban az utcán kóválygó, zavarodott áldozatra, akit egyből kórházba szállítottak. Nem sokkal később nyomára akadtak a feltételezett elkövetőknek, négyüket – két férfit és két nőt – őrizetbe is vettek, és szerdán is bent tartották őket. A rendőrség kérdésre sem adott tájékoztatást a támadó vagy az áldozatok faji hovatartozásáról, de a videón egyértelműen látszik, hogy az elkövetők feketék, az áldozat pedig fehér. Ennek ellenére a hatóságok sokáig tanakodtak, hogy gyűlöletbűncselekmény miatt emeljenek-e vádat: Kevin Duffin vezető nyomozó szerint az elkövetők „fiatal felnőttek, és ostoba döntést hoztak”, ezt figyelembe fogják venni, amikor megállapítják, hogy őszinte gyűlölet vagy csak hangoskodás volt tettük mögött.

Lehet, hogy el is rabolták

Az is kérdés, hogy emberrablás is van-e az elkövetők bűnlajstromán; amikor a rendőrök megtalálták az áldozatot, annyira traumatizált állapotban volt, hogy egész éjjel nyugtatni kellett, mire egyáltalán beszélni tudtak vele a nyomozók, és még mindig nehezen kommunikálnak vele. Állapota azonban stabil, és azóta hazaengedték a kórházból; nem tudni, mennyire súlyosak a sebei, de az biztos, hogy vágásokat és égési sérüléseket is szenvedett.

Az áldozat egyébként Chicago Crystal Lake nevű külvárosában élt, és az iskolából ismerte az egyik elkövetőt; a rendőrség szerint valószínűleg önként találkozott vele, később pedig együtt utazott vele és másokkal egy lopott furgonban Chicago nyugati részére. Egy vagy két napig is együtt lehetett velük. A szülei egyébként szilveszter napja óta nem tudtak a hollétéről, akkor tették ki ugyanis egy közeli McDonaldsnál. Miután bejelentették a fiatalember eltűnését,

több szöveges üzenetet kaptak különféle személyektől, amelyekben közölték velük: a fiú a foglyuk. hirdetés

A Washington Post arról is beszámol, az elmúlt hónapokban már több olyan támadást videóra vettek, ahol támadók a megválasztott elnök nevére hivatkoztak. Novemberben egy 49 éves férfit ütöttek meg, miközben Trump szavazójának nevezték, és azt kiabálták, ne szavazzon rá. Chicago egyébként is csúcsokat döntöget bűnözés tekintetében, 2016-ban például az egy évre eső gyilkosságok húszéves rekordja dőlt meg, minden napra több mint két emberölés jutott.