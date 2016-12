Megy-e Orbán Amerikába?

Orbán Viktor rajongói táborában és a „zorbánozók” köreiben a napokban arról is folyik a vita, hogy vajon ott lesz-e a miniszterelnök Donald Trump beiktatásán január 20-án Washingtonban. A kormányfő számára, aki a nyugati világban elsőként mint hivatalban lévő miniszterelnök tett – még a nyáron, tusnádfürdői beszédében – pozitív utalást az akkor még csak elnökjelölt amerikai üzletemberre, kétségtelenül nagy megtiszteltetés lenne egy korai találkozó az új amerikai elnökkel, de mint megtudtuk, valószínűtlen, hogy erre a beiktatáson kerülne sor.

Persze, ahogy az várható volt, nem a Miniszterelnökségtől. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője kérdésünkre írásban csak annyit válaszolt, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök minden hivatalos programjáról kellő időben tájékoztatást adunk”.

Amerikai forrásaink beszédesebbek voltak. Eric Watnik, a budapesti amerikai nagykövetség közönségkapcsolati tanácsosa közölte: az amerikai elnöki beiktatásokat lényegében amerikai ügynek tekintik, ahol kevés hely van kiemelt vendégek számára. Erős a szándékuk arra is, hogy az eseményt a lehető legegyszerűbbnek tartsák meg. Ebből adódik, hogy az Egyesült Államok a diplomáciai képviseletek vezetőit és házastársaikat – mint országaik hivatalos képviselőit – hívja meg a beiktatásra, és ez a meghívó nem ruházható át. Watnik hozzátette: arról, hogy a konkrét beiktatáson mi fog történni, nem nyilatkozhat, ám amit leírt, az az Egyesült Államok kormányzata által hosszú ideje követett gyakorlat.

Konkrétabb volt az ünnepséget szervező bizottság kommunikációs igazgatója, aki azt nyomatékosította: a történelmi precedens alapján egyetlen államfő vagy kormányfő sem kap meghívást az 58. amerikai elnök beiktatására. Boris Epshteyn levelében hozzátette, hogy a január 20-i eseményre kizárólag a Washingtonban működő külképviseletek diplomatái hivatalosak, Magyarország esetében tehát Szemerkényi Réka szerepel a vendéglistán.

December közepén kormányközeli források még arról számoltak be nekünk, hogy a beiktatásra tudomásuk szerint a szervezők 120 állami vezetőt várnak. Egyúttal jelezték azt is, „a magyar diplomácia még nem tett le arról, hogy elérje: Orbán Viktort is meghívják”. A B1 portál a minap már arról írt: a magyar miniszterelnöknek végül aligha sikerül elérnie, amit szeretett volna, hiszen másképp már meg kellett volna hogy kapja a meghívót. Boris Epshteyn közlése alapján azonban úgy fest: noha a magyar kormányfő valóban nem lesz jelen Donald Trump beiktatásán, ennek aligha van üzenetértéke az amerikai fél részéről, hiszen rajta kívül más miniszterelnök vagy államfő sem lesz ott az ünnepségen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 31.