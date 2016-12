Menedéket kért az USA-ban az afgán légierő első női pilótája?

Biztonságáért aggódva politikai menedéket kért az Egyesült Államokban az afgán légierő első női pilótája, akit a lépés miatt árulónak nevezett a kabuli vezetés – jelentették amerikai lapok a nő ügyvédjére hivatkozva. Az afgán Tolo televízió azonban cáfolta az értesülést egy levél alapján, amelyet a pilótanő küldött.

A The New York Times és a The Wall Street Journal című újságok hétfői beszámolója szerint az Afganisztánban és nemzetközileg is a nők szabadságának szimbólumává vált Nilofar Rahmani a szélsőséges táliboktól, sőt pár saját rokonától is halálos fenyegetéseket kapott, és már nyáron menedékjog iránti kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban, ahol 15 hónapos kiképzésen vett részt az amerikai légierőnél. A tervek szerint múlt szombaton kellett volna visszatérnie hazájába. A 25 éves pilótanő – akit egyes újságok csak a „világ legszebb pilótanőjeként”, valamint a „női Top Gunként” emlegetnek – az amerikai médiának nyilatkozva arra is panaszkodott, hogy Afganisztánban férfi kollégái rosszul bánnak vele, és a katonai bázison kívül nem meri egyenruháját hordani.

„Váratlan és felelőtlen az, amit (Rahmani) mondott az Egyesült Államokban. A többi afgán fiatal példaképének kellett volna lennie” – reagált az amerikai lapértesülésekre az afgán védelmi minisztérium egyik szóvivője. „Elárulta hazáját. Ez szégyen” – hangsúlyozta a szóvivő az AFP francia hírügynökségnek, és azt állította, hogy a nő hazudik.

„Afganisztán valódi elárulói”

Rahmani ügyvédje, Kimberly Motley megerősítette a dpa német hírügynökségnek és az AFP-nek is, hogy ügyfele menedéket kért az Egyesült Államokban. Az AFP-nek Motley azt mondta, hogy Rahmani számára „rendkívül nehéz” volt meghozni ezt a döntést, de ő és családja is kegyetlen fenyegetéseket kapott, amelyek alapján veszélyben lenne az élete, ha hazatérne Afganisztánba. „Afganisztán valódi elárulói azok, akik Rahmani és családja életét fenyegetik, valamint akik folytatják a nők elnyomását” – tette hozzá az ügyvéd.

A Tolo afgán televízió ezzel szemben egy Rahmani által írt levélre hivatkozva azt írta: a pilótanő nem kért menedéket az amerikai hatóságoktól, és eltökélt szándéka, hogy hazáját szolgálja. Az idézett dokumentum szerint a nő sajnálatát fejezte ki a félreértések miatt, és egyúttal bocsánatot kért kollégáitól.