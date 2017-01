Mexikó: nem fizetünk Trump faláért

Mexikó nem fizet Donald Trump határfaláért – közölte a mexikói elnök. Enrique Pena Nieto hozzáfűzte, az ország „nem hisz a falakban”. Arról nem tett említést, hogy elhalasztaná vagy törölné a január 31-ére tervezett, washingtoni látogatását. Ugyanakkor korábban egy magas rangú kormányzati tisztviselő az AP amerikai hírügynökségnek azt mondta, az elnök még meggondolja, hogy sor kerüljön-e a találkozóra – írja a BBC.

Mi is beszámoltunk arról, hogy szerdán különféle bevándorlást szigorító rendeleteket írt alá az Egyesült Államok új elnöke. Ezek közül a legfontosabb az, amelyik lehetővé teszi, hogy megépüljön a fal a mexikói határon. Trump az elnökválasztási kampány során több alkalommal is ígéretet tett arra, hogy fallal állítja meg a déli határ felől érkező illegális bevándorlókat, ráadásul az építményt Mexikóval akarja kifizettetni. Ezt persze a déli szomszéd kormánya többször is visszautasította, így Trump kénytelen volt lejjebb adni: elnökké választását követően már arra utalt, az amerikai adófizetők pénzéből épülhet a fal, de majd a mexikóiak visszafizetik az árát.

Enrique Pena Nieto kiemelte: mint elnök, teljes felelősséget kell vállalnia azért, hogy megvédje Mexikónak, valamint az ország lakosainak az érdekeit, és elutasítja az amerikai döntést. Emellett azt mondta, megerősíti az Egyesült Államokban élők felé irányuló barátságát és azon szándékát, hogy megállapodásokat érjen el kormányukkal.