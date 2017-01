Mi történik, amikor valaki egy repülőn hal meg?

A légitársaságok maguk dönti el, mi a protokoll akkor, ha tragédia ér valakit a gépen. Kőbe vésett szabályok nincsenek.

Több mint hárommilliárd utast regisztrálnak a világ légitársaságai évente, ekkora forgalom mellett pedig sajnos előfordulhat, hogy valaki útközben hal meg. Mit tehet a személyzet ilyen helyzetben? Kezdjük azzal, hogy mit nem: jogilag nem állapíthatja meg a halál beálltát, erre csak orvos vagy hatósági személy jogosult – ha a gépen tartózkodik ilyen, ő megteheti.

Hogy az utaskísérők hogyan járhatnak el, az légitársaságonként változik, nincs mindenkire vonatkozó hivatalos előírás. Még meglepőbb, hogy sokszor a cégeknél sincsenek kőbe vésett szabályok ilyen helyzetekre. Az egyik nemzetközi légitársaság rövid távú járatain dolgozó utaskísérőtől megtudtuk, náluk például semmilyen protokoll nincs. Öt éve dolgozik, halálesettel szerencsére még nem találkozott. „Mivel mi csak néhány órás utakat teljesítünk, a holttest letakarásán kívül más utasítást nem kaptunk” – mondta.

Holttestpolc

A Quartz.com által megkérdezett légitársaságok név nélkül nyilatkozó dolgozói azt mondták, főként a kabinban rendelkezésre álló helytől függ, hogy mit kezdenek egy holttesttel a gép landolásáig.

A Singapore Airlinesnál nem lehet improvizálni, pontos szabályokat fektettek le ilyen esetekre. Ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy ez a cég nagyon hosszú útvonalakon repül – a tervek szerint 2018-ban Szingapúr és Los Angeles, illetve New York között is indít járatot. „Az elhunytat üres sorba fektetjük, és méltóságát megőrizve letakarjuk – nyilatkozta a vállalat szóvivője a Quartznak. – Ha nincs szabad sor, a helyén hagyjuk az elhunytat, és a mellette ülőket próbáljuk máshova ültetni, amennyiben lehetséges.”

A Quartz szerint a Singapore Airlines egyik Airbus A340 típusú, azóta már a forgalomból kivont gépén volt külön rész, amely ezt a célt szolgálta. Biztonsági övvel lehetett rögzíteni az elhunytat, el is nevezték a helyet holttestpolcnak.

Az általunk megkeresett nemzetközi légitársaságoknál dolgozók többsége nem akart nyilatkozni a szabályzatról. Az interneten azonban megtekinthető egy a British Airways működéséről szóló dokumentumfilm, amelyben látható egy légiutaskísérő-képzés, de a tréner sem szolgál sok konkrétummal ilyen esetekre. Annyit tud mondani, hogy ez kényes ügy, de semmiképp se helyezzék el a holttestet a mosdóban, az ugyanis tiszteletlen, és nem is lehet biztonsági övvel rögzíteni a testet, ami emiatt eltorlaszolhatja a befelé nyíló ajtót.

A rendelkezésünkre bocsátott egyetlen szabályzatot névtelenséget kérve küldte el nekünk egy utaskísérő. Náluk a következő menetet kell tartani:

Különítsék el a holttestet, amennyire lehet. Kijáratokat nem zárhatnak el vele. Takarják le a testet pokróccal, tegyenek alá vízálló anyagot. Ha az újraélesztéskor használt eszközök a testen vannak, hagyják őket rajta, és rögzítsék az újraélesztési kísérletek befejezésének időpontját. A kapitány lépjen kapcsolatba a földi személyzettel, és kérjen orvosi segítséget. Az elhunyt nevét és adatait csak az orvosokkal közölhetik. Fertőző betegség gyanúja esetén karantén elrendelése is szükséges lehet. Ehhez a célország megfelelő szerveit is értesíteni kell.

Milyen gyakran történik ilyen?

A légitársaságok nem szívesen beszélnek a járataikon történt halálesetekről, ezért csak hozzávetőleges adatok állnak rendelkezésre arról, hány ilyen fordul elő évente. Egy öt légitársaságot vizsgáló brit tanulmányból, amely a The New England Journal of Medicine-ben jelent meg még 2013-ban, kiderül: 2008 és 2010 között közel tizenkétezer útközben bekövetkezett egészségügyi vészhelyzet volt, és harminchat esetben el is hunyt az utas. A járatok 7,3 százaléka szakította meg útját a vészhelyzet miatt. Ez a pilóták hatásköre, a földi segítségnyújtók – orvosok – ajánlása alapján ők döntenek arról, hogy le kell-e szállniuk.