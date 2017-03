Miért hal meg annyi fiatal a turistaparadicsomban?

Sok turista halála balesetként van elkönyvelve az indiai Goában. Még akkor is, ha a bizonyítékok idegenkezűségre utalnak.

„Köszönöm a barátaimnak és családomnak, hogy világ legkülönlegesebb helye mindig is az otthonom lesz. És azt is, hogy mindig vigyáztak rám. Nagyon hálás vagyok: a világ legszerencsésebb embere… És akkor vágjunk neki egy újabb kalandnak!”

Ez volt a 28 éves, liverpooli Danielle McLaughlin utolsó Facebook bejegyzése, mielőtt meghalt India legkisebb államában, Goában. A fiatal nő meztelen testére március 14-én, reggel, a Palolem tengerparti turistaparadicsomban találtak rá. Előző éjjel a holi nevű tavaszköszöntő fesztivál egyik ünnepén vett részt, amelyen az indiaiak Krisna cselekedeteire emlékeznek. Színes festékkel locsolják egymást, és máglyával űzik el a gonoszt.

Danielle-nek azonban nem sikerült elűznie. Halála előtt megerőszakolták, megverték, fojtogatták, arcát pedig félbetört sörösüveggel felismerhetetlenre kaszabolták.

A lány egy szál hátizsákkal érkezett Indiába február 23-án. Ideje nagy részét barátaival töltötte, ám halálának estéjén úgy döntött, hogy odébbáll egy másik szórakozóhelyre, ahol az ismerősei beszámolója szerint „korábbi utazásaiból megismert” haverokkal akart találkozni. Így került a Palolem partra, a 23 éves Vikas Bhagat társaságába. Az este végén is vele távozott, ezt egy étterem biztonsági kamerái is rögzítették, így felmerült a gyanú, hogy Bhagat volt az utolsó, aki élve láthatta őt.

A rendőrség hamar a nyomára akadt a szép kis bűnlajstrommal rendelkező férfinak, aki be is ismerte tettét. Azt állította, hogy se vele, se nélküle kapcsolatban volt a nővel, megerőszakolta, majd a sörösüveggel végzett vele. Arcát azért torzította el, hogy minél nehezebb legyen a holttest azonosítása. Később már azt állította, hogy nem egyedül vitte véghez brutális tettét. A rendőrség is erre gyanakszik, mivel a bizonyítékok arra utalnak, hogy többen is részt vettek a nő megerőszakolásában.

Mint kiderült, a férfi elsősorban nyugati turisták kifosztására szakosodott. Egyikük villájába betört, és elvitte az összes laptopot, mobiltelefont és fényképezőgépeket. A helyiek is jól ismerik, mivel elmondásuk szerint a többi tolvajhoz képest Bhagat „veszélyesebb”, fegyvert is használ áldozatai megfélemlítésére.

Az egykori portugál gyarmaton aggasztóan sok – főleg brit – fiatal hal meg. És nemcsak gyilkosság áldozataként. A The Times of India már 2011-ben megírta, hogy hetente átlagosan 3 turista hal meg Goában. Az adataik szerint 161-ből 53 esetben nem lehet kizárni az idegenkezűséget, szimplán azért, mert az államban nincs bűnügyi laboratórium, és nem minden bizonyítékot küldenek analizáltatni megfelelő infrastruktúrával rendelkező városokba.

A turisták egy része baleset áldozata lesz vagy természetes halált hal, de rengeteg a kábítószer-túladagolásos eset is a nagyon népszerű goapartikon.

Tizennégymillió emberre jut egy bíró

A brit The Guardian információi szerint összesen 6 külföldi turista halálában merült fel idegenkezűség 2015 augusztusa óta. Mind Goában nyaraltak, és holttestüket Anjuna, Pernem, Mapusa és Canacona város környékén találták meg.

Volt olyan is, akinél balesetet állapítottak meg, de a család ezt kizártnak tartja. Ilyen a 22 éves, finn Felix Dahl esete is, akinek holttestét koponyasérülésekkel találták meg az egyik tengerparti részen. A család kikérte egy másik orvosszakértő véleményét Finnországban, aki megállapította, hogy semmiképp sem származhatnak eséstől a sérülések, inkább fejre mért ütések sorozata okozhatta őket.

Hasonló a 34 éves, brit James Durkin esete, akinek halálát fulladásként könyvelték el, miközben a holttesten látszott, hogy megcsonkították.

Az első nagy sajtóvisszhangot kiváltó ügy 2008-ban történt. A brit iskolás, Scarlett Keeling félig lemeztelenített holttestére Anjuna körzetében találtak rá, egy tengerparti részen. A 15 éves lány halálát fulladás okozta, a rendőrök szerint ez azért következhetett be, mert teljesen kiütötte magát kábítószerekkel. A lány anyja, Fiona MacKeown a mai napig állítja, hogy lányát meggyilkolták. Egy ízben meg is gyanúsítottak két férfit, de az indiai bíróság később ártatlannak találta őket. „Fenntartom, hogy üdülőparadicsom ide vagy oda, Goa veszélyes hely a turistáknak. Biztos vagyok benne, hogy a lányom gyilkosa vagy gyilkosai megúszták, mert eltussolták az ügyet. Remélem Danielle-é nem fogja” – nyilatkozta a nő a Daily Mailnek.

2010-ben egy másik fiatal nő, az edinburgh-i Denyse Sweeney halt meg, a rendőrség szerint kábítószer-túladagolásban. Kisétált egy szórakozóhelyről, összeesett, és a mentősök már nem tudtak segíteni rajta. Ennek ellentmond a hazájában végzett utólagos boncolás, amely semmiféle drogot nem talált a szervezetében, ellenben látható koponyasérüléseket igen. A család azóta is kampányol, hogy vizsgálják ki a 32 éves nő halálát. Egyelőre hiába.

Az indiai igazságszolgáltatást évek óta komoly kritika éri. Nemcsak összevisszasága, hanem átláthatatlansága és lassúsága miatt is. Egyszer az egyik vezető tisztviselő sírva fakadt egy megbeszélésen, úgy könyörgött több munkaerő és forrás után. A The Economist szerint 2016-ban India igazságszolgáltatása 22 millió bűnüggyel foglalkozott, amiből 6 millió öt év elteltével is csak a bírósági szakaszig jutott. Indiában 16 ezer bíróság van, ugyanennyi bíróval. Ez azt jelenti, hogy 14 millió emberre jut egy bíró. Az Egyesült Államokban 107 emberre jut egy.

