Milánóban lőtték le a berlini merénylőt

Olasz rendőrök egy milánói tűzpárbajban lelőtték a berlini merénylet feltételezett elkövetőjét, a 24 éves tunéziai Anisz Amrit – írja a Corriere della Sera.

Marokkó figyelmeztetett

A marokkói titkosszolgálat már több alkalommal is figyelmeztette a német hatóságokat, hogy Anisz Amri terrortámadásra készülhet – derül ki a marokkói sajtóból. Elmondásuk szerint először szeptember 19-én mutattak rá, hogy a tunéziai férfi szélsőséges lehet, és kapcsolatban áll az Iszlám Állammal. Később október 11-én újra figyelmeztettek, hogy Amri 14 hónapja illegálisan tartózkodik Németországban, és rendszeresen találkozik két, „veszélyes”, Iszlám Államhoz köthető orosz és marokkói szélsőségessel. A marokkóiaknak arról is volt információjuk, hogy Amri a polgárháború 2011-es kitörése után megpróbált átjutni Szíriába, továbbá Irakba is. A marokkói portál arra is emlékeztet, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy hírszerzésük fontos információkkal látta el az európaiakat: Spanyolországban több tervezett terrortámadás sikerült megakadályozni segítségükkel, és a párizsi terrortámadások egyik kitervelőjének, Abdelhamid Abaaoud kézre kerítésében is fontos szerepet játszottak. (LD)