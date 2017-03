Nagy meglepepetést okozott, milyen remek beszédet mondott Trump

Az elnök kongresszus előtt elhangzott szavai után pozitívabban látják a jövőt az amerikai állampolgárok.

Egyek vagyunk, egy a sorsunk – mondta magyar idő szerint hajnali háromkor, az amerikai kongresszus két háza előtt tartott beszédében Donald Trump. Az amerikai elnök alapvetően három témáról értekezett hosszabban: az illegális bevándorlásról, az egészségbiztosítási rendszer reformjáról és a hadsereg fejlesztéséről.

Nagy álmok

Az elnök szerint hamarosan megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy „kívül tartsuk azokat, akik bánthatnak minket”. Kijelentette, az Egyesült Államoknak el kell fordulnia az alacsonyabban képzett bevándorlóktól és az érdemeik alapján kellene beengednie más országok polgárait. Az új bevándorlási elbírálási rendszer kidolgozásához a republikánusok és demokraták együttműködésére van szükség – mondta Trump. Hozzátette, a fal építése is megkezdődik a közeljövőben a mexikói határon. Arra kérte a kongresszust, hogy vonja vissza az Obamacare néven elhíresült egészségbiztosítási rendszert és cserélje azt új szisztémára, amely olcsóbb lehet, mint az előző. Utóbbit többször hangoztatta, olyan lépéseket tervez, amelyek révén az egészségügyi ellátás és a biztosítás is kijöhet alacsonyabb összegből.

A Fehér Ház hétfőn jelentette be a költségvetés tervezetének fő vonalait, ebből kiderült, hogy szeretné fejleszteni a hadsereget, igaz, komoly kritikák érték a büdzsétervezet előirányzott számai miatt – John McCain szerint például sokkal többel kellett volna emelni a védelmi költségvetési számokat. A kongresszus előtt tartott beszédében Trump azt mondta, az Iszlám Állam elleni harcban együttműködik majd a szövetségesekkel, beleértve a muszlim világot. Ismét elkötelezte magát a NATO mellett, de újra leszögezte, hogy az amerikaiak partnereinek be kell tartani a szervezettel kapcsolatos finanszírozási kötelezettségeiket.

A hétfői büdzsétervezet-bejelentéskor azt ígérték, Trump a kongresszusi előtt hosszabban beszél majd infrastruktúra-fejlesztési ötleteiről. Végül csak egy óriási számot dobott be: ezermilliárd dollárt, azaz 292 ezer milliárd forintot szándékozik ilyen célokra költeni, ehhez kéri majd a kongresszus támogatását. Az összeget nem csupán állami, hanem vállalati szférából származó befektetésekből teremtené elő az elnök a „Vegyél amerikait és foglalkoztass amerikait” vezérelv mentén haladva.

Beszélt emellett arról, hogy enyhíteni fogja a vállalati adóterheket, hogy versenyképesebbé tegye az amerikai cégeket a globális piacon. Emellett a középosztály számára is adócsökkentést ígért, de egyelőre nem árulta el, miből fogja ezeket finanszírozni.

Igazi elnöki beszéd

Az elnökkel meglehetősen ellenséges sajtóorgánumok is pozitívan értékelték Trump teljesítményét, a The Washington Post szerint ez volt az ingatlanmágnás legjobb beszéde januári beiktatása óta, sőt talán a 2015 júniusa, azaz elnökjelölt-aspiránssá válása óta eltelt időszakra is igaz ez. Donald Trump sok dicséretet kapott azért, mert ugyan itt-ott felbukkant, de lényegében félretette konfrontatív énjét és a nemzet összefogását hangoztatva maga is a kooperációra való hajlandóságot sugározta.

„Őrült zseni? Politikai amatőr? Ezen vitatkoztak Washnigtonban a beszéd előtt. Végül Trump úr kedd este minden eddiginél elnökibbnek hangzott beiktatása óta” – ezt már a szintén Trumpnak hadat üzent The New York Times írta. A lap azt is megemlítette – és nagyon pozitívan tálalta –, hogy az elhangzottakat megelőzően az elnök szakított korábbi ígéretével és felvetette, hogy az olyan illegális bevándorlók, akik nem követtek el súlyos bűncselekményeket, kaphassanak tartózkodási engedélyt az Egyesült Államokban. Trump rajongói az efféle eljárást „amnesztiaként” értékelték a kampány során, jó eséllyel ezért sem hangoztatta az elnök a fentieket a beszédben.

Az amerikai közvélemény is jól reagált az elhangzottakra, a CNN/ORC közvélemény-kutatása szerint a lakosság 57 százaléka nagyon pozitívan értékelte a beszédet. A válaszadók 69 százaléka pedig azt mondta, most már pozitívabban látja az ország jövőjét.

Tud elnökként viselkedni, ha a pillanat megkívánja – szűrhetjük le a beszédből. Úgy fest, Donald Trump kezdi megérteni, mekkora felelősséggel is jár, hogy ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és kezd ehhez mérten viselkedni a fontos momentumokban. Az Unió állapotáról – így nevezik az elnökök évkezdő beszédét – tartott előadása nemcsak azt jelzi, hogy igazi elnökké avanzsál, hanem azt is, hogy akik abban reménykedtek, hogy Trump könnyen elmozdítható lesz, tévednek.

Elégedetlen ellenzékiek

Más kérdés, hogy a kongresszus demokratái nem mindig voltak vevők Trump szavaira, amikor az elnök arról beszélt, hogy megkezdte a kampányában oly sokszor emlegetett washingtoni mocsarak lecsapolását – utalva ezzel a korrupcióra és a túlméretezett államapparátusra –, a demokraták egész egyszerűen kiröhögték. Más trumpi mondatokat pedig lefelé fordított hüvelykujjal értékeltek a demokraták.

A Trumpot ünneplő republikánusok és a kezeiken üldögélő demokraták jól mutatták, mennyire polarizált manapság az amerikai politika. Igaz, voltak olyan ellenzékiek, akik elismerték, hogy Trump jól szerepelt, Christopher Coons Delaware-i demokrata szenátor a Reutersnek azt mondta, ez volt az elnök legkoherensebb beszéde az elmúlt hónapban.

A fentiek ellenére kritikákat is meg lehet fogalmazni az elhangzottakkal kapcsolatban, hiszen Trump több kijelentése – mint például a bűnözés amerikai emelkedésére tett megjegyzése – nélkülözte a valóságalapot. Nemtetszést váltott ki az is, hogy Trump a hatvan perces beszédében nem részletezte, hogy óriási költéseit miből fogja finanszírozni.

