Nagyágyút hívtak az MSZP vezetői a kongresszusra

Brit munkáspárti vezetőkkel tárgyalt Londonban Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Ujhelyi István, a párt európai parlamenti képviselője.

A szocialista politikusok az EP egyik pártcsoportja, az Európai Szocialisták Pártja (PES) vezetői értekezletén vettek részt, emellett találkoztak Londonban dolgozó magyarokkal is.

Molnár Gyula tárgyalt Jeremy Corbyn munkáspárti vezetővel is, és meghívta az MSZP tavaszi kongresszusára. Corbyn elfogadta a meghívást.

A brit politikus az MSZP elnökével tartott megbeszélésen elmondta: pártja álláspontja szerint az Egyesült Királyság EU-tagságáról tartott – a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert – tavalyi népszavazás eredményét tiszteletben kell tartani. Jeremy Corbyn szerint a Labour álláspontja ebben a helyzetben az, hogy a lehető legjobb megoldást kell elérni Nagy-Britannia számára a kilépési tárgyalásokon.

Ujhelyi István pénteken az MTI-nek elmondta: a londoni PES-tanácskozás fő napirendi pontja is Nagy-Britannia EU-ból való távozása volt. Az EP-képviselő szerint jól érzékelhető volt a brexit okozta megrázkódtatás, és az az álláspont, hogy „a brit jobboldal és a szélsőjobboldal” éveken keresztül „demagóg, populista kampányt” folytatott, amely sokakat megtévesztett.

A politikus tárgyalt Iain McNicollal, a brit baloldali párt főtitkárával – a Labour legmagasabb rangú adminisztratív és stratégiai vezetőjével –, és ismertette vele az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Botka László Új esély néven felvázolt programját. Egyeztettek arról is, hogy a két párt milyen szakértői együttműködést folytathat a következő egy évben, az MSZP választási felkészülésében.

Ujhelyi István a Nagy-Britanniában élő, elsősorban az egészségügyben dolgozó magyarokkal tartott találkozójukról elmondta: bizonytalanságot, sőt félelmeket is tapasztaltak a magyarok körében a brexit utáni kilátásokkal kapcsolatban, ugyanakkor többségük „el nem tudja képzelni azt sem, hogy a mai körülmények között hazatérjen”.

Elhangzott a találkozó résztvevői részéről az is, hogy a tavalyi brexitnépszavazás után fizetésük egyik napról a másikra 15 százalékkal kevesebbet ért a font gyengülése miatt, és teljesen kiszámíthatatlanná vált számukra az is, hogy mire számíthatnak a brit társadalom és politika részéről. A szocialista EP-képviselő szerint félelmet kelt a Nagy-Britanniában élő magyarokban „a stabilitás hiánya itt is és otthon is”.