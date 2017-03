Negyven éve történt a legsúlyosabb repülőgép-katasztrófa

Az Afrika partjaitól nyugatra fekvő Kanári-szigetcsoport része Tenerife. Nyolcvanegy kilométer hosszú és 45 kilométer széles. A sziget északi felén lévő repülőtér, amely a Los Rodeos nevet kapta, kisebb komplexum, amely főként a szigetek közötti és spanyolországi légi forgalmat látja el.

A tenerifei katasztrófához vezető események azonban nem itt, hanem Gran Canarián kezdődtek. 1977. március 27-én dél és egy óra között a szeparatista Fuerzas Armadas Guanches (a Kanári-szigetek autonómiájáért harcoló csoport) tagjai bombát robbantottak a Las Palmas nemzetközi repülőtéren. A detonációban senki sem halt meg, de az óriási káosz, a sebesültek és egy második pokolgépes fenyegetés hatására a hatóságok úgy döntöttek, hogy bezárják a repülőteret. Ekkor irányítottak át számos gépet Tenerifére, köztük a két szerencsétlenül járt Jumbót is.

Ezek egyike, a Pan Am 1736-os járata Los Angelesből New Yorkon át repült Las Palmasra. A Clipper Victor névre keresztelt Boeing 747-121-es 380 utast szállított.

A Clipper Victor már addig sem számított szerencsés gépnek, 1970-ben egy kubai férfi eltérítette a Puerto Ricóba tartó repülőt Havannába. A megpróbáltatás után a Clipper végül szerencsésen landolt, és az utasoknak nem esett bajuk, ám ez volt az első Jumbo Jet, ami eltérítés „áldozata” lett.

A tenerifei katasztrófa másik szerencsétlenül járt gépe a KLM holland légitársaság 4805-ös járata volt, amely Amszterdamból tartott szintén Las Palmasra. A Boeing 747-206B típusú repülőt Veldhuyzen van Zanten kapitány vezette, aki a cég elismert vezető repülésoktatója is volt.

Miután mindkét járat sikeresen landolt Los Rodeoson, azt az utasítást kapták, hogy a túlzott forgalom miatt várakozzanak az egyetlen, 12-es számú futópályával (a sokszor kifutópályaként használt szó szakszerű megnevezése a futópálya) párhuzamos elsődleges gurulóúton. Ez addigra annyira tele volt, hogy a felét gépek egymásutánja torlaszolta el. Ide került később még egy norvég Boeing 737-es, a SATA DC-8-asa és egy dán Boeing 727-es is. Innentől kezdve a gurulópálya alkalmatlanná vált fő funkciójára, így alternatív megoldásként a felszálló gépeknek a futópályán kellett végiggurulniuk ahhoz, hogy a pálya végén 180 fokot fordulva felvegyék a felszállópozíciót.

„A KLM járatán lévő 234 utas és a 14 fős személyzet életét vesztette, a Pan Am gépről 64 utasnak, a 3 pilótának és 4 légiutas-kísérőnek sikerült kiszabadulnia. 316 utas és a személyzet 9 tagja azonban a helyszínen elhunyt” AFP

Eközben a spanyol hatóságok újra megnyitották a Las Palmas repülőteret, így a gépek elkezdhettek készülődni a felszálláshoz, hogy eljussanak a Los Rodeostól hetven kilométerre fekvő végső úti céljukhoz.

A Pan Am gépe már készen állt a felszállásra, de nem tudott elindulni a futópályára, mert a KLM pilótája úgy döntött, megtankoltatja a gépet, mielőtt továbbindulnának, ezzel pedig akadályozta az amúgy is kis helyen a biztonságos kikerülését. Veldhuyzen van Zanten állítólag azért döntött a teljes tankolás mellett, mert már túl sok volt az időveszteség, és remélte, hogy ezzel sem kell többet veszítenie a visszaindulás előtt Las Palmason.

A teljes feltankolás harmincöt percet vett igénybe, ezalatt az utasok a túlzsúfolt reptér belsejében várakoztak, tehát őket később újra be kellett szállítani a gépbe. További késést eredményezett, hogy egy holland család elbóklászott, ezért őket még meg kellett keresni indulás előtt. Végül egyetlen ember, egy idegenvezető döntött úgy, hogy marad Gran Canarián. Így ő lett az egyetlen, aki a KLM fedélzetéről túlélte a katasztrófát.

Ez idő alatt a Pan Am már elindulhatott volna, de elsőbbséget kellett adnia a KLM-nek ahhoz, hogy ő is haladhasson.

A légi irányítók utasítását követve a KLM-gép elindult a futópályán, hogy a végére érve, 180 fokos fordulattal felvegye a felszállási pozícióját. A Pan Am Jumbója ezután indulhatott a KLM mögött, de neki a harmadik (C-3 jelzésű) elágazásnál le kellett térnie a párhuzamos, szabad gurulóútra és azon keresztül felsorakoznia a KLM mögött.

Az égiek sem voltak túl kegyesek aznap. Pont a két gép indulása előtt nem sokkal elromlott az idő és sűrű köd szállt a szigetre. Olyan vastag, hogy a két gép szabad szemmel maximum pár száz méterig látta egymást. A bajt tetézte, hogy nemcsak a pilóták, de a torony személyzete sem látta a Boeingeket, és földi radarjuk sem volt, így mindhárom fél a szóbeli kommunikációra volt kénytelen hagyatkozni.

A tragédia következő mozzanata az volt, amikor a Pan Am-gép eltévesztette a számára kijelölt, ám a térképükön és a földön nem egyértelműen jelzett harmadik leágazást. A C-3-as mellékpálya ugyanis olyan meredek szögű volt, hogy a kapitány elképzelhetetlennek tartotta, hogy arra kellene ráfordulniuk. Hiszen ránézésre ez képtelenség volt. Így megfelelő jelzések híján továbbgurult azt gondolva, talán a következő leágazás lesz végül a C-3-as. A kavarodást és azt, hogy még mindig a futópályán vannak, jelezték is a légi irányítóknak.

A Pan Am útkeresése alatt a holland pilóta, van Zanten a légi közlekedésben nem elfogadott kifejezésekkel kommunikált a szintén nem megfelelően válaszoló légi irányítókkal. Sok volt a kérdés, kevés az egyértelmű válasz. Sok volt a kijelentés a pilótafülkéből, amire nem jött megerősítés.

Az előző órák frusztráló várakozása és kavarodása miatt teljes zavar uralkodott mindkét pilótafülkében. A türelmetlen holland kapitány, ahogy megfordult a futópálya elején, rögtön felpörgette a hajtóműveket, hogy megkezdje a felszállást. Ekkor szólt rá a másodpilóta, hogy nem kapták meg a végleges felszállási engedélyt. A kapitány ekkor mérgesen félbeszakította a gyorsulást és arra utasította a másodpilótát, hogy azonnal kérdezzen rá az irányítóknál, indulhatnak-e.

A rádión ezt hallva a Pan Am személyzete újra hangsúlyozta, hogy még a futón vannak, nem hagyták el a pályát, keresik a gurulóutat. A holland személyzet ezt nem hallotta, és a türelmetlen kapitánynál végleg elszakadt a cérna: úgy vette, hogy annak ellenére, amit társai hangsúlyoznak, a légi irányítók már megadták nekik a végső felszállási engedélyt. Gyorsítani kezdett.

Pár másodperc múlva a Pan Am pilótái észrevették a rohamosan közeledő KLM-gépet és megpróbáltak teljes gázzal oldalra, a fűre kitérni előle. Amikor a másik kapitány is észrevette a pályán lévő Pan Amet, megpróbálta mihamarabb felemelni gépét, de már túl késő volt. Ugyan felhúzta a gép orrát, de a törzs alsó része végigszántotta a Pan Am törzsét és szárnyát. A frissen teletankolt KLM-gép a becsapódás után izzó lánggömbé változott. A Pan Am repülője szintén kigyulladt, majd nem sokkal később felrobbant.

A KLM járatán lévő 234 utas és a 14 fős személyzet életét vesztette, a Pan Am-gépről 64 utasnak, a 3 pilótának és 4 légiutas-kísérőnek sikerült kiszabadulnia. 316 utas és a személyzet 9 tagja azonban a helyszínen életét vesztette.

A kórházba szállított sebesültek közül további tízen haltak meg, így végül összesen 583 hunytak el a katasztrófában.

A tenerifei volt az első baleset, amelyben az emberi tényezőket is alaposan vizsgálták. Ilyen volt az a tény, hogy a holland kapitánynak ez volt hat hónap után az első „éles” útja, miután fél évig szimulátorban oktatott új pilótákat.

„A tenerifei volt az első baleset, amelyben az emberi tényezőket is alaposan vizsgálták” AFP

A másik, hogy a másodpilóták csak halkan mertek jelezni kapitányuknak, aki nemcsak rangidős volt, de a cég egyik legtiszteltebb munkatársa.

A holland balesetvizsgálók szerint erről nem volt szó, és csak a többi körülmény – a légi irányítók, a késés, a rossz látási viszonyok – vezetett a katasztrófához. Az amerikai jelentés ezzel nem értett egyet, és a vizsgálat hivatalos dokumentumában hangsúlyozták a csapatmunka erősítésének szükségességét a légitársaságoknál.

A tanulságok levonása után gyökeresen megváltozott a légi közlekedés biztonsági szabályzata. Standard, bevett mondatok használatát tették kötelezővé a kommunikációban. Ilyen a felszállásra jogosító, explicit engedély, a „cleared for take-off”, amely ha nem hangzik el, a pilóta nem kezdheti meg a felszállást. Az instrukciókat nem lehet egy sima okéval vagy Rogerrel (a pilótaszlengben a „vettem” megfelelője – a szerk.) nyugtázni, ahogyan azt a légi irányítók tették. Minden esetben vissza kell ismételni a másik által elmondottakat.

Az amerikai nyomozók azt is megállapították, hogy igaza volt a Pan Am pilótáinak, amikor azt mondták, hogy a számukra kijelölt C-3-as gurulópálya a futópályával 148 fokos szöget zárt be. Onnan ugyanekkora fordulás után a párhuzamos gurulóútra nem biztos, hogy rá tudott volna fordulni a hatalmas Jumbo.

A holland tesztek ennek is az ellenkezőjét hozták ki.

A szerencsétlenül járt Pan Am-gép egyik túlélője, a másodpilóta Robert Bragg tavaly márciusban beszélt először a tragédiáról a BBC-nek. „A nullához közelített a láthatóság, akkora köd volt. Ezért is mentünk lassan, három csomóval, az volt biztonságos. Láttuk, ahogy közelít felénk a KLM-gép, és nem tudtam elhinni, hogy a pilóta felszáll. Becsuktam a szememet, és a térdeim közé eresztettem a fejemet. Imádkoztam. Mivel először nem hallottam nagy robbanást és nem éreztem nagy rázkódást sem, azt hittem, sikerült, felszállt felettünk. Ekkor néztem hátra, és láttam, hogy a gépünk teteje hiányzik” – mondta.

Bragg kapitányt nagyon megrázta a tragédia, de egészen 1997-ig dolgozott pilótaként.