Nekiment a hírszerzőknek Donald Trump

Az elnök kérdés formájában ugyan, de a Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA) és a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) vádolta azzal, hogy bizalmas információkat adnak át amerikai lapok szerkesztőinek.

„Információkat adnak át törvénytelenül a kudarcos New York Timesnak és Washington Postnak a hírszerzési közösségtől (NSA és FBI?). Tisztára olyan, mint Oroszország” – fogalmazott tweetjében Donald Trump. Majd egy következő bejegyzésben leszögezte: „az igazi botrány itt az, hogy »a hírszerzés« úgy osztogatja a titkosított információkat, mint a cukorkát”.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia