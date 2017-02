Nem bír leállni a Fox News

Az amerikai republikánusok házi tévécsatornája, a Fox News ismét melléfogott. Nemrég Donald Trump amerikai elnök azzal érvelt a bevándorlók befogadása ellen, hogy egy svéd városban ismét erőszakos események zajlottak. A svédek ugyanakkor nem tudtak semmit az egészről, bár éppen az álhír elterjedése miatt valóban tüntetések kezdődtek másnap az észak-európai országban. Mint kiderült, Trump a Fox Newson látott egy műsort, amely egyébként korábbi eseteket dolgozott fel. Trump a kínos incidenst követően arról kezdett beszélni, hogy Svédországban egyre romlanak a bűnözési statisztikák, de ez sem volt igaz, hiszen ezzel ellentétes folyamatokról számoltak be a svéd hatóságok. A Fox csatorna azonban nem képes tudomásul venni a tényeket, inkább alternatívákat keres. Bill O’Reilly műsorában, az O’Reilly Factorban szólalt meg két szakértő. Egyikük Anne-Sofie Naslund volt, egy svéd újságíró, aki elmondta, hogy amúgy nem olyan rossz a közbiztonság, mint amilyenről Trump és O’Reilly beszél.

Vitába szállt azonban vele egy bizonyos Nils Bildt, akit a svéd kormány biztonságpolitikai tanácsadójaként mutattak be. Szerinte nagyon rossz a helyzet Svédországban, amit a bevándorlás okoz. Csakhogy svéd lapok utánajártak a kormánynál és több minisztériumnál, és kiderült, hogy nem alkalmaznak, de még csak nem is ismernek Nils Bildt nevű embert. Ezután kiderítették azt is, hogy a magát Nils Bildtnek mondó férfit ráadásul valójában Nils Tollingnak hívják, 1994 óta nem él Svédországban, és 2014-ben egy évet ült Virginiában testi sértés miatt. Utolérték Tollingot is, aki azt állította, hogy ő független elemzőként ment a műsorba, és nem tudja, hogy miért úgy mutatták be, mintha a svéd kormánynak adna tanácsokat. A börtönbüntetését viszont tagadta.