Nem kérnek a burkából a bajorok

Betiltják a muzulmán nők teljes arcát eltakaró burka és nikáb viselését Németország egyik legnagyobb tartományában, Bajorországban – írja a brit Independent.

hirdetés

A törvénytervezet még jóváhagyásra vár, de a tiltás kiváltképp olyan helyzetekre vonatkozik, ahol elengedhetetlen az azonosítás szempontjából az arc felismerése. Eszerint a kormányhivatalokban, az oktatási intézményekben és a szavazóhelyiségekben nem fedhetik el arcukat a nők.

Joachim Herrman bajor belügyminiszter azt mondta, nem összeegyeztethető a nikáb és a burka a német kommunikációs szokásokkal, így nincs összhangban a keresztény értékekkel sem. A kommunikáció nemcsak a beszédben zajlik, de sokat elárulnak a gesztusok és az arckifejezések is, fontos a szemkontaktus – fogalmazott a bajor miniszter.

Herrman szerint a bajor tartományi parlament, amelyben a CSU (Bajor Keresztényszociális Unió) abszolút többséggel bír, minden bizonnyal jóváhagyja a tilalmat még a nyári törvénykezési szünet előtt. A franciaországihoz hasonló egyetemes burkatilalmat követelt korábban a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) párt, de azt a német parlament alkotmányellenesnek találta.

Európa a teljes tilalom híve

Európában elsőként 2010-ben Franciaország tiltotta be az arcot takaró fátyol viselését közterületen. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2014-es ítéletében helybenhagyta a döntést, mondván, hogy az nem sérti a vallás szabad gyakorlását. A tilalmat később Belgium, Bulgária és Svájc néhány régiója is bevezette. Ezekben az országokban 150 eurót kell fizetnie a törvényt megsértőnek. Legutóbb pedig az osztrákok döntöttek úgy, hogy betiltják a burkát. A törvény életbelépéséhez azonban még az osztrák parlament jóváhagyása szükséges.

hirdetés

Hazánkban Ásotthalmon kísérleteznek

Az egész testet elfedő viselet betiltását illetően Ásotthalom is követendő példaként tekint az európai szabályozásra. Toroczkai László Csongrád megyei kistelepülésén ugyanis a közösségi együttélésre vonatkozó rendeletet alkottak. Ebben tiltották be a többi között a burka, illetve a csador viselését, a müezzintevékenységet, illetve az olyan propagandát, amely az azonos neműek közötti házasságot népszerűsítené. Ám a Kúria még el is kaszálhatja a helyi rendeletet, mivel a Csongrád Megyei Kormányhivatal a legfőbb bírói testülethez fordult, hogy a tiltó rendelkezéseket semmisítsék meg.