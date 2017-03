Nem rejtette véka alá dühét a macedón elnök

Egy meglepően mosolygós Áder János fogadta feleségével együtt hétfő délelőtt Gjorge Ivanov macedón elnököt és nejét a Sándor-palota előtt. A mély politikai válsággal küzdő balkáni állam legfőbb közjogi méltósága a magyar államfő meghívására, munkamegbeszélésre érkezett a magyar fővárosba, s látszólag jókedvűen vonult be a Köztársasági Elnöki Hivatalba. A találkozót követően sajtótájékoztatót tartottak, melyből kiderült: a két elnök tárgyalásán főként a migrációs válsággal és az európai integrációval kapcsolatos együttműködésüket erősítették meg, de szót ejtettek a macedón belpolitikai válságról is. Ivanov elnök ostorozta az EU-t és a NATO-t, amiért továbbra sem engedik csatlakozni Macedóniát, szerinte ezekkel a frusztrált közvélemény hangulatán is lehetne javítani. Mint ismert, a balti ország 2005 óta az Európai Unió tagjelöltje, a felvételt azonban diplomáciai feszültségek akadályozzák. Görögország burkolt területi követelésnek tekinti, hogy a volt jugoszláv tagköztársaság alkotmányos neve Macedón Köztársaság, mivel az egyik észak-görögországi – Macedóniával szomszédos – tartományt is Macedóniának hívják. Emiatt Athén akadályozza, hogy az EU meghatározza a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját, és gátolja az ország meghívását a NATO-ba.

A sajtótájékoztatón – melyen csak a macedón TV Nova és a magyar MTI riportere tehetett fel kérdéseket – kiderült az is, a meglehetősen kimért Ivanov úgy gondolja, hogy országa krízisét külső beavatkozás okozza, amely a környező országok destabilizációját is eredményezheti. Tavaly márciusban Ivanov az Európai Uniót nyíltan bírálta azt állítva, Brüsszel cserben hagyta a Macedón Köztársaságot és más balkáni államokat a migrációs válságban.

Gjorge Ivanov, aki 2009 óta Macedónia államfője, 2011 áprilisában járt legutóbb Budapesten, akkor Schmitt Pál köztársasági elnökkel és Orbán Viktor kormányfővel országa európai integrációs törekvéseiről tárgyalt. Magyarország 2011-ben írt alá gazdasági együttműködési megállapodást Macedóniával, a kormányközi gazdasági vegyes bizottság legutóbb 2015 decemberében ülésezett Budapesten.

Az MTI összefoglalója szerint az országok közti kétoldalú kereskedelem értéke 2015-ben 174 millió euró (csaknem 54 milliárd forint) volt: a magyar export értéke 157 millió euróra nőtt, míg az importé 17 millió eurót tett ki. A Macedóniával folytatott külkereskedelem értéke 2016-ban tovább növekedett: a kivitelé 209 millió euróra, míg a behozatalé 44 millió euróra. A magyar kivitel fő termékei a közúti járművek, a textiltermékek, illetve a hír- és hangtechnikai eszközök, a behozatalban élelmiszerek, valamint a vas- és acélipari áruk szerepelnek.