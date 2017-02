Nem találták meg a keresett koszovói tömegsírt

Feltételezett tömegsír után kutattak az észak-koszovói Mitrovicában egy egykori dzsámi helyszínén csütörtökön, ám a vizsgálatot be is fejezték, mert nem találtak sem maradványokat, sem tömegsírra utaló jeleket a helyszínen – számolt be a pristinai és a belgrádi sajtó csütörtökön.