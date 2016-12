Nincs áttörés az európai terrorizmus elleni harcban

Brüsszel, Nizza, Berlin – szomorú lista azokról az európai nagyvárosokról, ahol idén összesen több tucat áldozatot követelt a nemzetközi terrorizmus.

2016-ra már mindenki számára világossá vált, hogy Európának a következő években hatékonyabban kell fellépni mind a különféle terrorszervezetekkel, mind a radikalizáció jelenségével szemben, máskülönben az idén tapasztalt tömeggyilkosságok könnyen a mindennapok részeivé válhatnak. Sok oka van ennek, egyrészt az Iszlám Állam közel-keleti katonai vereségeivel párhuzamosan már kevésbé a hadseregébe toboroz önkénteseket, hanem európai terrorakciók elkövetésére buzdítja híveit, másrészt az európai biztonsági intézkedések sem bizonyultak elégségesnek. Jó példa erre, hogy a decemberi berlini merénylet tunéziai származású elkövetője, a lopott kamionnal a karácsonyi vásáron ünneplő tömegbe hajtó Anis Amri úgy tudott keresztül-kasul utazni kontinensünkön, hogy elutasított menedékjogi kérelme miatt már nem is lehetett volna itt, ráadásul több korábbi bűntény elkövetésével is megvádolták, a hatóságok ismerték a nevét. A berlini merénylet, amelyben összesen 12 ember vesztette életét, jól mutatja azt is, hogy ma már nincs szükség komoly nemzetközi hálózatra vagy kiterjedt szervezetre egy terrorcselekmény végrehajtásához, elég lopni egy kamiont vagy beszerezni egy fegyvert a feketepiacon.

hirdetés

Persze mindez nem jelenti, hogy ne lett volna alaposan megszervezett terrortámadás idén, március 22-én Brüsszel Zaventem repülőterén, majd nem sokkal később a reggeli csúcs idején egy forgalmas belvárosi metróállomáson robbantottak az Iszlám Állam öngyilkos merénylői, megölve ezzel 32 embert.

Néhány hónappal később egy tunéziai származású férfi, Mohamed Lahouaiej Bouhlel a franciaországi Nizzában a francia forradalom évfordulóját a tengerparti sétányon ünneplő tömegbe hajtott egy kamionnal. A bő másfél éven belüli harmadik rendkívül súlyos franciaországi terrortámadásban 86-an vesztették életüket. Júliusban egy iráni származású tizenéves kilenc embert ölt meg Münchenben.

hirdetés

Talán minden eddiginél nagyobb problémát okoz, hogy Nyugat-Európában rengeteg fiatal radikalizálódik, amire még rátesz egy lapáttal az Iszlám Állam kiterjedt propagandahálózata. Az utóbbi időszakban elégtelennek bizonyultak az Európai Unió belső biztonsági intézkedései is, amit nemcsak az mutat, hogy az Anis Amrihoz hasonló terrorgyanús személyek szabadon kószálhatnak, hanem az is, hogy – legalábbis a közelmúltban megjelent kutatás szerint – jelentősen megnőtt az illegális, határokon átnyúló fegyverkereskedelem. Számos olyan biztonsági rés van tehát, amire a közeljövőben Európának megoldást kell találnia.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 30.