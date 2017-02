Nincs felelőse a nagyüzemi, moszkvai vízumgyártásnak

Már két évvel ezelőtt kiderült, hogy a moszkvai magyar konzulátuson több ezren jutottak hozzá schengeni vízumhoz tisztességtelenül. Pofonegyszerű volt a trükk: az Oroszországban agrárdiplomataként dolgozó Kiss Szilárdhoz köthető, borkereskedelemmel foglalkozó Monte Tokaj Kft. százával hívta meg az embereket, elméletileg üzleti céllal. Sajnos a jelentkezők valójában nem a magyar borok szerelmesei voltak, csak így kerülték meg, gyorsították fel az ügyintézést. A vízumgyárról 2013-ban a Martonyi János által vezetett Külügyminisztérium is tudott; akkor el is készült egy belső vizsgálati anyag, de ennek részleteit a később Szijjártó Péter vezetése alá került tárca nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni. Szél Bernadett (LMP) azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és beperelte a minisztériumot, a Kúria pedig kötelezte őket az anyag közlésére, amit az LMP tegnap fel is töltött honlapjára.

Négyezer vízum lett, maradhat?

A tízoldalas jelentés által feltárt szabálytalanságokat és furcsaságokat felsorolni is hosszú volna. Legfontosabb megállapításai:

2013 első felében a Monte Tokaj Kft. által meghívott orosz állampolgárok száma közel 4000, ami az összes üzleti célú vízum 40-45 százaléka.

Kiss Szilárdnak köszönhetően a vízumokat „tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok” kapták meg „minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül”.

Néhány óra alatt elbírálták a kérelmek döntő hányadát.

Legtöbb esetben a személyes adatokon és a városszintű lakhelyen kívül semmi nem derül ki a kérelmezőkről.

A vizsgált kérelmek egy részénél az egész család utazott.

Budapesti hotelekbe szóltak a szállásfoglalások a vízum érvényességének kezdeti időszakára, miközben semmilyen nyoma nem volt agrárszakmai rendezvényeknek, és a meghívó cég székhelye sem Budapest.

Magyar úti célt jelöltek meg a kérelmezők, de még csak nem is Magyarországra jöttek, hanem továbbmentek más uniós országokba.

Annyi orosz jutott így jogosulatlanul vízumhoz, hogy az már több európai uniós tagállamnak is feltűnt.

Nem csoda, hogy a vizsgálati anyag levonja a megfelelő következtetést, miszerint az effajta vízumkérelmek száma irreálisan megnőtt, az esetek többségében nem lehetett szó valós és a magyar nemzetgazdasági érdekek alapján tényleg támogatandó agrárérdekekről. Megállapítják, hogy súlyos visszaélésekről, szakkifejezéssel visashoppingról van szó, magyarán jogtalanul árulták a vízumokat.

Mindez azért is probléma, mert a gyakorlat nem szolgálja a magyar érdekeket, hiszen az így beutazó oroszok nem Magyarországra tartottak, nem itt költötték pénzüket és építették ki kapcsolataikat. Ezenkívül a rendszer aláássa a bizalmat a többi schengeni országban, hiszen olyan embereknek adtunk ki vízumot, akiket nem ellenőriztünk – bár valószínűleg egyébként is megkapták volna a turistavízumot, csak lassabban – és akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthettek. Végezetül, akik ezen a kerülőúton jutottak a dokumentumokhoz, azok elsőbbséget élveztek a törvényesen, személyesen vagy utazási irodákon keresztül kérelmező társaikhoz képest.

Szijjártó mossa kezeit

Persze ahhoz, hogy ez működjön, kellett a konzulátus is. A belső vizsgálat ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a konzulokkal szemben rendszeres volt a tisztességtelen befolyásszerzés, nyomásgyakorlás, akár fenyegetés is. Akárhogyan is nézzük, ez így bűncselekménynek látszik (az LMP feljelentést is tett). Túl sok következménye mégsem lett az ügynek. A teljességgel szabálytalan gyakorlatnak véget vetettek, Kiss Szilárdot eltávolították, pontosabban az arcvesztés elkerülése végett az agrárattasé maga kérvényezte azonnali hatályú visszahívását. Felelősségrevonás azonban azóta sem történt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig mossa kezeit, mondván, ő soha semmilyen kapcsolatban nem állt Kiss Szilárddal, amióta pedig ő vezeti a tárcát, nincsenek visszaélések.

Ám az egykori diplomata továbbra is ott üzletel Moszkvában. Lapunk értesülései szerint tegnap az Oroszország és Kelet-Európa közötti agrárkereskedelem bővítésére szervezett Prodexpo 2017 nevű rendezvényen is feltűnt. Telefonon sikerült is elérnünk Kiss Szilárdot, aki elismerte, hogy valóban ott van, ám állítása szerint csak „beköszönt a magyar standoknál az ismerőseihez”, egyébként egy magyar borokat áruló oroszországi cége képviseletében vett részt a kiállításon. A Monte Tokaj Kft. nevében nem is tudott volna, a vízumgyártásba belebukott vállalat 2014 februárja óta felszámolás alatt áll.

