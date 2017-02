NYT: orosz titkosszolgákkal beszéltek Trump emberei

Négy volt amerikai hivatalnok azt állítja, a tavalyi kampány során Donald Trumphoz közel álló emberek és a kampánystáb tagjai közül többen is kapcsolatba léptek az orosz titkosszolgálattal, ezt pedig elkapott telefonbeszélgetések bizonyítják. A The New York Times online kiadása azt írja, a kapcsolatfelvétel nagyjából akkor történhetett, amikor hekkerek betörtek Hillary Clinton kampánystábjának és a Demokrata Párt országos elnökségének email szerverére. Az akció mögött az oroszokat sejtik, erről korábban itt írtunk.

Az elmúlt hónapokban vizsgálat zajlott ez ügyben, és információk szerint az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) véletlenszerűen bukkant rá a hívásokra, melyek Trump stábja és az orosz szervek közti kommunikációt igazolják. Az FBI legalább három Trump-közeli embert ellenőrzött alaposan: Carter Page-t, az elnök korábbi külpolitikai tanácsadóját, Roger Stone republikánus politikust és Michael Flynnt, Trump most már csak egykori nemzetbiztonsági tanácsadóját. Mindhárman tagadják, hogy beszéltek volna az orosz szolgálatokkal. Flynnről kiderült, hogy az orosz nagykövettel érzékeny témákról csevegett korábban, ami miatt le is kellett mondania, de a fenti telefonbeszélgetéseknek ehhez nincs közük. Szergej Rjabkov megbízott orosz külügyminiszter pár nappal a novemberi amerikai választást követően egyébként megerősítette, hogy volt kapcsolatfelvétel Trump kampánycsapata és közöttük.

Az amerikai lap szerint nem csak Trump kampánystábjának volt tagjai érintettek, hanem más kollégái is, orosz részről pedig titkosszolgálati munkatársak. A kiszivárgott információk szerint az egyik felvételen Paul Manafort hangja hallható, aki Donald Trump kampányfőnöke volt, régebben pedig Ukrajnában dolgozott tanácsadóként. Manafort kedden abszurdnak nevezte a feltételezést, és állította, tudtával soha nem beszélt orosz titkosszolgákkal. A The New York Times azért megjegyzi, nem zárható ki, hogy az érintettek üzleti ügyekben telefonáltak Oroszországba, többen ugyanis üzleteltek korábban oroszokkal.

Az FBI nem kommentálta a friss értesüléseket, a vizsgálat folytatódik.