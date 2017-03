Obama mégsem hallgatta le Trumpot

Pókerarccal előadott beszédben táncolt vissza Sean Spicer fehér házi szóvivő Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentésétől, miszerint elődje, Barack Obama lehallgatta telefonhívásait a kampány során – adta hírül a CNN. A szóvivő szerint nem véletlen, hogy Trump Twitter-bejegyzésében idézőjelben használta – mind a négyszer – a „lehallgatás” szót, hiszen valójában általános értelemben vett megfigyelésre gondolt. Spicer hozzátette, ahogyan természetesen vádjaiban sem magára Obamára gondolt személyesen, hanem az adminisztrációjára általában.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. március 4.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. március 4.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. március 4.

A Twitter-bejegyzésekből látható, hogy Trump valóban mindig idézőjelben használta a lehallgatás kifejezést, ugyanakkor elég egyértelmű, hogy nem általános megfigyelésről, hanem konkrétan a New York-i Trump Towerben használt telefonjainak lehallgatásáról beszélt. Ha vádjai igaznak bizonyultak volna, annak súlyos jogi következményei is lehettek volna, így koránt sem volt mellékes, hogy az újdonsült elnök csak a levegőbe beszélt, vagy konkrét információi vannak.

Ha Trump tudta, hogy nincsenek a birtokában megfelelő bizonyítékok, kérdéses, hogy miért kezdett effajta sárdobálásba. Mint arra John McCain republikánus szenátor is rámutatott, az Egyesült Államok elnökeként Trump valójában rendkívül egyszerűen kiderítette volna, hogy lehallgatták-e:

„csak fel kellett volna vennie a telefont, és felhívnia a CIA-t, megkérdezni, hogy mi történt?"

Elemzők szerint Trump ezzel próbálhatta elterelni a figyelmet a vele foglalkozó botrányokról, például az orosz kapcsolatairól. Az is lehet ugyanakkor, hogy meggondolatlan állítását mindössze a Breitbart portál cikkére alapozta, amely szerint az FBI egy korábbi vizsgálatában megállapította, hogy a Trump Towerben elhelyezett szerverek és bizonyos orosz bankok között nincs kapcsolat, ám ennek ellenére is folytatták a megfigyelést. Ez úgy állhatott össze egyes Trump-közeli fejekben, hogy a Trump Tower megfigyelése = Trump telefonjainak lehallgatása Obama által.

