Olasz lavina: rengeteg halott lehet a szállóban

Több mint harminc ember eltűnt, amikor egy közép-olaszországi hotelt maga alá temetett egy lavina. A mentőalakulatok egész éjszaka próbáltak eljutni a Rigopiano nevű szállodába, vezetőjük szerint sok a halott. Két embert életben találtak, de a legtöbb vendéget azóta is próbálják kiásni a hegyi mentők – olvasható a BBC honlapján.

A szállóban húsz turista és hétfőnyi személyzet tartózkodott, amikor lezúdult rá a lavina, beszakítva az épület tetejét. A hivatalos szerveket a helyi lakosok riasztották. A személyzet többi, a szerencsétlenség idején kint tartózkodó tagja hiába szólongatta az esetleges túlélőket, senki sem felelt nekik – írta meg a BBC.

A mentők vezetője úgy véli, a szállodában sok halott van, köztük a helyi média szerint gyerekek is. Más illetékesek szerint viszont korai még halottakról beszélni. A mentők dolgát eközben az eltorlaszolt utak és hóvihar is nehezíti, a járművek nehezen tudják megközelíteni a helyszínt, néhány hegyimentő sílécen próbál közlekedni. Ők jutottak el egyébként először a Rigopianóhoz hajnali 4 óra körül, és kezdték átverekedni magukat a hófalon, amely a Reuters szerint ötméteres is lehet. Egyes jelentések szerint a közelben vesztegel egy mentőautó is, de nem tudta elérni a helyszínt.

A kidőlt fák által körülvett épületen kívül már találtak két túlélőt, őket kórházba szállították, egyiküket hipotermiás állapotban. Társa a helyi médiának azt mondta, éppen az autójához tartott, amikor elkapta a lavina.

Szerdán földrengés sújtotta Abruzzo mellett Marche és Lazio tartományokat is, sok falut elvágva a külvilágtól, és egész éjszakai kemény munkára fogva a mentőalakulatokat. Egy ember már biztosan életét vesztette a régióban szerdán, egy másik pedig eltűnt.

Egyébként az augusztusi földrengés is ezen a területen pusztított, akkor csaknem 300 ember halt meg. Októberben is voltak földmozgások.

