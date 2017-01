„Olcsóbban árulják a testüket, mint a helyiek”

Egy este alatt megkeresik az otthoni minimálbért Kolumbiában a venezuelai prostituáltak.

– Huszonkét éves vagyok, Venezuelából jöttem. Nem mondanám el, hogy pontosan honnan, mert a családtagjaim és ismerőseim nem tudják, hogy prostituáltként dolgozom. Egy barátnőm ajánlotta a munkát, aki már egy ideje itt van. Nem gondoltam, hogy könnyű lesz, de megpróbáltam, és most itt vagyok – meséli a magát Paolának nevező nő a BBC Mundónak. – Ha sikerül egy hajnalodót összeszednem (egész estés kuncsaft), akár kétszázezer pesót is kereshetek (azaz 66 dollárt), ami egyenlő a venezuelai minimálbérrel. Egy hónap alatt egymillió-kétszázezer peso is összejön.

Paola nem a levegőbe beszél. A venezuelai valuta, a bolivar már gyakorlatilag értéktelen. Az IMF 2016-os adatai szerint 500 százalékos volt az infláció tavaly.

Alig egy évvel ezelőttig a kolumbiai szexmunkások többsége helyi volt. A dél-amerikai országban legális a konzumálás bizonyos erre fenntartott türelmi zónákban. A BBC riportere által meglátogatott, határ menti település nyolc bárjában már csak hárman vagy négyen helyiek, a többi (közel 200 nő) a szomszédos országból érkezett. Műanyag székeken ülnek a kocsma előtt, és várják, hogy valaki igénybe vegye szolgáltatásaikat. Egyes adatok szerint tavaly összesen 6500 venezuelai nő érkezett Kolumbiába, hogy prostituáltként dolgozzon.

Paola minden hétfőn pénzt küld édesanyjának Venezuelába, aki úgy tudja, lánya pincérnőként dolgozik. Ő vigyáz négyéves kislányára, Paola nem akarta magával vinni ebbe az életbe. – Majd megszakad a szívem, amikor telefonon azt mondja, anya gyere, siess most már haza! De még nem mehetek – mondja a nő.

Ugyanabban a bárban a BBC riportere egy másik nővel, Mariával is beszélget. Azt mondja magáról, 19 éves, de az újságíró szerint minden bizonnyal kevesebb. Ő már körbejárt több falut is, de végül a határ mellett maradt, mert innen néha hazaugorhat meglátogatni a családját. Édesanyja tudja, hogy lánya mivel foglalkozik, fáj neki, de már éheztek, így elfogadja a segítséget. Maria szűz volt, amikor belekezdett ebbe a munkába. – Nagyon fájt, és azt sem tudtam, mire számítsak – meséli, majd hozzáteszi, nem könnyű sok pénzt szerezni, és sokszor részegekkel és nagyon idős emberekkel kell elmennie érte.

Maria szerint a kolumbiai és venezuelai prostituáltak között háború is dúlt. Utóbbiak ugyanis olyan elkeseredettek voltak, hogy kevesebb pénzért is odaadták magukat. Ennek eredményeként ma már ők vannak többségben.