Olvadhat-e a közel-keleti jég az asztanai télben?

Optimista hangulatban, ám a feladat súlyát igencsak átérezve gyülekeztek tegnap a tárgyalóküldöttségek az Asztanában ma kezdődő béketárgyalásokra. Az orosz–török–iráni közös erőfeszítéssel tető alá hozott egyeztetés célja a szíriai tűzszünet megerősítése és a politikai rendezés felgyorsítása.

A kazah főváros központjában lévő Rixos President Astana Hotel már teljes diplomáciai üzemmódban volt a hétvégén, a vele szemben lévő konferencia-központban pedig mintegy háromszáz tudósító várta az előkészítő tárgyalások fejleményeit. Ezek ugyanis az utolsó pillanatig folytak, hiszen az érintettek nagy része beszélőviszonyban sincs egymással. Ezért számít hatalmas előrelépésnek, hogy Moszkva, Ankara és Teherán minden eddiginél szélesebb körben volt képes egy asztalhoz ültetni a feleket. Mindenekelőtt a szíriai kormányt és a fegyveres ellenzéket, hiszen a párhuzamosan folyó genfi keretek között a kormánnyal szembeni oldalon inkább csak Bassár el-Aszad nyugaton élő politikai ellenzéke teázgat.

Jó kiindulási alap

Asztanában viszont képviselteti magát tizennégy fegyveres lázadócsoport, köztük a korábban terroristának minősített Iszlám Hadserege (Dzsais al-Iszlám) legfontosabb vezetői. A szervezet politikai vezetője, Mohamed Allús bejelentkezett az ellenzéki tárgyalócsoport vezetésére is. Ez már eleve jó kiindulási alapot jelent, hiszen azok tárgyalnak, akik valódi hatással vannak az eseményekre. A fegyveres ellenzéket leginkább Ankara beszélte rá a tárgyalásokra, Aszadékkal pedig elsősorban Moszkva egyezkedett. S hogy a szakértői megbeszélések a lényegről szóljanak, arra garancia lehet, hogy a küldöttségekben nem csupán a politikai, hanem a katonai képviselet is ott ül az asztalnál.

Az orosz diplomácia, Teherán tiltakozása ellenére, hangsúlyt helyezett arra, hogy jelen legyen az Egyesült Államok is, amely végül az új kormány kazahsztáni nagykövete révén képviselteti magát. Ez szintén pozitív üzenet a konferenciától a – ha azonnali áttörést nem is – előrelépést mindenképpen várók számára. Ugyanígy előremutató jelként értelmezhetjük, hogy érezhetően finomul nemcsak az Egyesült Államok, de Ankara Aszad-ellenes álláspontja is. A múlt héten Mehmet Simsek török kormányfőhelyettes arról beszélt, hogy már nem reális a szír elnök nélkül megoldani a konfliktust.

Figyelembe vették a szervezők a válságnak az egész régiót érintő jellegét, így meghívták Szaúd-Arábiát és Katart is, ez ellen azonban az utolsó pillanatig tiltakozik a szíriai kormányoldal. Az Európai Unió e folyamatban eddig nem volt túlságosan aktív, ám hivatalos küldöttséggel képviselteti magát Asztanában.

Megnyugtató az is, hogy Kazahsztán már nem először házigazdája az ilyen jellegű találkozóknak. Két éve ugyanebben a hotelben egyeztettek már a szíriai ellenzék képviselői, és a kazah diplomácia aktív szerepet játszott tavaly Moszkva és Ankara közelítésében is. Így aztán az esély mindenképpen megvan arra, hogy az asztanai télben is oldódjon kissé a Szíria körüli fagyos hangulat.

