Orbán „palira veszi” az Európai Uniót

Új mélypontra jutott Magyarország menekültekkel szembeni kegyetlen bánásmódja azáltal, hogy a parlament a múlt héten az Európai Unió ajánlásával ellentétesen megszavazta a menedékkérők tömeges fogva tartását szögesdróttal körbevett táborokban, az pedig egyenesen a nemzetközi joggal ellentétes, hogy ez az eljárásmód a gyerekekre is vonatkozik – foglalt állást nyomtatásban kedden megjelent szerkesztőségi cikkében a The New York Times című liberális amerikai napilap.

A menekültügyi törvény ilyen értelmű megváltoztatásának igazolására Orbán Viktor miniszterelnök – Donald Trump amerikai elnök nézeteit visszhangozva – „a terrorizmus trójai falovának” nevezte a menekülteket – idézi fel a lap.

Miközben Orbán nevetség tárgyává teszi az EU értékeit, Magyarországnak nem okoz problémát elfogadni az uniós támogatást, aminek köszönhetően 2015-ben 5,6 milliárd eurót (1736 milliárd forint) kapott az ország. Budapest kiszámított időzítéssel egy nappal azután fogadta el a módosítást, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatását.

A miniszterelnök nyilvánvalóan „palira veszi” az Európai Uniót, de vajon mikor lesz az EU-nak bátorsága fellépni az ilyen politika ellen, és az uniós alapértékek megtagadásának eltűrése mely ponton teszi értelmetlenné a közösséget? – tette fel a kérdést a lap szerkesztősége.