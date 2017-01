Óriási gondot okozhatna az áramhálózatban egy kibertámadás

Az elmúlt napok egyik legérdekesebb híre volt a nemzetközi politikában, hogy az Egyesült Államok elnökválasztásának manipulálásával hírbe hozott orosz hackercsoport víruskódját megtalálták a vermonti villamos művek egyik laptopján.

Álhírt okozott a rettegés

Az oroszokkal kapcsolatban az utóbbi időben rendkívül kritikus, Jeff Bezos által nemrég megvásárolt The Washington Post elsőre az alábbi címmel közölte a hírt: „Orosz hackerek behatoltak az amerikai áramhálózatba Vermontban egy amerikai hivatalnok közlése szerint”.

Később persze kiderült, erről szó sem volt, a laptop, amelyen a víruskódot megtalálták, nem volt rákötve a villamos művek számítógépes hálózatára; a Forbes pedig hosszasan taglalta, miként futott lukra a hír kapcsán a The Washington Post.

Végzetes következmények

Idehaza kevéssé foglalkoztak azzal, hogy az amerikai áramhálózat valóban az Egyesült Államok egyik legsebezhetőbb pontja. Ráadásul ez nem is új keletű információ, már az előző évtized végén is jelentek meg erről cikkek a magyar sajtóban. 2009-ben a Kitekintő például azt írta, a villamosenergia-hálózat átlagosan ötven évnél idősebb, gatyába rázása több mint százmilliárd dolláros feladat lenne.

A ma már kilencvenéves republikánus Roscoe Bartlett húsz éven keresztül hangoztatta ezzel kapcsolatos nézeteit a kongresszusban. Szerinte az amerikai elektromos hálózat végzetesen túl van terhelve, ugyanis tizenhét létfontosságú infrastrukturális hálózat – köztük a mezőgazdaságé, a közlekedésé és a vészhelyzetek idején bevetendő alakulatoké – mind-mind ettől a rendszertől függnek. Ha az áramhálózatot valahogyan le tudnák kapcsolni, annak végzetes következményei lennének az Egyesült Államokra nézve – véli Bartlett. A politikus 2013. január 3-a, azaz kereken három éve nem tagja már a kongresszusnak.

Roscoe Bartlett és ifjabb Bush elnök 2006-ban Fotó: Mandel Ngan / AFP

Azóta visszavonultan él Nyugat-Virginia hegyei között, lekapcsolta magát az energiahálózatról, és napenergiát használ a nem egyszer a legfurcsább politikusnak megbélyegzett amerikai expolitikus. A libertárius Bartlett egyébként 2009-ben felidézte egy beszélgetését egy orosz hivatalnokkal, aki elmondta neki, hogy a Szovjetuniónál tervben volt az elektromos hálózat megtámadása is. A hivatalnok szerint „felrobbantottak volna egy atombombát az ország felett, valamint lekapcsolták volna az elektromos hálózatot és kommunikációs csatornákat, fél évre megbénítva őket”.

2014-ben tényleg megtörtént

A mostani kibertámadás a fősodorbeli média figyelmét is ráirányította az áramhálózat sebezhetőségére. A The Wall Street Journal megemlítette, hogy az oroszoknak van efféle tapasztalatuk, 2015-ben háromszor is betörtek az ukrán villamosenergia-hálózatba a helyi kormány és független szakértők szerint, komoly áramkimaradásokat okozva. Ugyanez a csoport ráadásul 2014-ben az amerikai hálózatba is bejuthatott – írja a lap, hozzátéve:

„az amerikai elektromos hálózat egy gigantikus összekapcsolt rendszer, ez azt jelenti, hogy egy vagy több erőmű lekapcsolása a hálózat hatalmas területeit destabilizálhatja”.

A The Wall Street Journalnak nyilatkozó szakértők szerint az Ukrajnában alkalmazott orosz módszerek hatalmas problémákat okozhatnának az amerikai hálózatban, ráadásul egyesek szerint most is keringenek a rendszerben orosz kémvírusok. Nem csoda, hogy az amerikai kormányt is foglalkoztatja a kérdés.

Rajta vannak az ügyön

A védelmi minisztérium kutatásokért felelős részlege, a Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége (DARPA) tavaly december elején kötött meg több különböző szerződést a Raytheon BBN Technologies cégcsoporttal annak érdekében, hogy fejlesszék az amerikai villamosenergia-hálózat kiberbiztonsági rendszerét – írta az energiaipari hírekkel foglalkozó Power-technology.com. A hír szerint a cég felel majd azon kutatásokért, amelyek eredményeként jobban fel lehet majd deríteni a hálózat elleni kibertámadásokat, és reagálni is tudnak majd rájuk.

A cég alelnöke, Jason Redi megerősítette, amit a szakértők is mondtak: mivel a rendszerek irányítása legtöbb esetben csatlakozik az internethez, nagy veszélynek vannak kitéve. Kijelentette: „Egy jelentős áramkimaradásnak óriási gazdasági és humánköltségei lennének az Egyesült Államokban, ezért az a célunk, hogy megakadályozzunk minden támadást, és lecsökkentsük azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy helyreállítsuk az áramellátást egy esetleges támadás esetén.” A Raytheon BBN Technologies 9 millió dollárt (2,7 milliárd forint) keres a munkával, ez ahhoz képest nem nagy összeg, milyen óriási problémát okozhatna egy kibertámadás.