Örökre a múlté a páratlan természeti látványosság

Ma reggel kilenc óra körül óriási robaj rázta meg a máltai Gozo szigetet. Mire a tenger felvert hullámai lecsillapodtak, a turisták körében is népszerű Azúr Ablak sziklaformációnak már csak hűlt helye volt, szinte nyomtalanul eltűnt a föld színéről. Nem csak a 28 méter magasan a part felől beívelő hidat, de az azt tartó kőoszlopot is elnyelte a víz.

Arról, hogy a közismert természeti formáció töredezik, és a zord időjárás miatt egyre rosszabb állapotban van, már év elején is beszámolt a sajtó. Januárban egy hatalmas szikladarab szakadt le a természeti látványosságáról, de a szakemberek eddig bizakodóak voltak. Egy 2013-as geológiai vizsgálat még azt állapította meg, hogy a sziklát nem fenyegeti az összeomlás, és valószínűleg még évtizedeket kibír. A Malta Today a jelentésre hivatkozva arról ír, hogy már akkor is egyértelműen látszott azonban, hogy a híd vízszintes része erősen omladozik, akkor úgy gondolták, az utóbbi 30 évben már 90 százaléka veszett oda. Az utóbbi időben már többször figyelmeztettek, hogy az erózió gyorsabb a becsültnél, de a javaslatok ellenére nem tettek ellene semmit.

Egy ideje ugyan elméletben tilos volt sétálni a sziklán, vagy megmászni azt, azonban ezt is csak hellyel-közzel tartatták be. A Youtube-on több tucat olyan videó van fent, melyen turisták ugrálnak le a szikláról, vagy búvárkodnak a környékén. Az impozáns helyszín a Trónok harca című sorozatban is feltűnt, az első évadban Khal Drogo és Daenerys Targaryen esküvőjének hátteréül szolgált.

„Az Azúr Ablakot az erózió hozta létre, és az lett a veszte is. Talán késleltethettük volna, de meg nem akadályozhattuk” – írta a történtek kapcsán Joseph Muscat máltai kormányfő. A természeti formáció, mely két tengeri barlang beomlásával jött létre, évente több ezer turistát vonzott a szigetre.

