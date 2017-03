Orosz kapcsolat: már Trump vejét is meghallgatnák

Az információról először a The New York Times című napilap adott hírt hétfőn reggel, majd ezt a szenátusi bizottság elnöke, Richard Burr szóvivője is megerősítette.

A hírszerzési bizottság az elnök munkatársai és orosz tisztségviselők esetleges kapcsolatairól folytatott vizsgálat keretében hallgatná meg Kushnert, aki már jelezte is, hogy készen áll a meghallgatásra.

Jared Kushner tanácsadóként már Donald Trump elnökválasztási kampányában is részt vett, majd az elnök beiktatása után hivatalos tanácsadója lett a Fehér Házban. Jelen volt szinte valamennyi megbeszélésen, amelyet az elnök külföldi politikusokkal folytatott a Trump-toronyban, illetve a Fehér Házban. A szenátusi bizottság azokról a találkozókról faggatná Kushnert, amelyet a Trump-toronyban tartottak még tavaly decemberben az Egyesült Államokban akkreditált orosz nagykövettel, Szergej Kiszljakkal, továbbá egy orosz befektetési bank vezetőjével. A Vnyesekonombank beruházási bankot az Obama-adminisztráció és az Európai Unió 2014-ben, a Krím annektálása után, szankciókkal sújtotta.

Közben Jared Kushner a The Washington Postnak adott interjújában elmondta, hogy ő lesz a Fehér Házban újonnan létrehozott és kormányzati reformokkal foglalkozó részleg vezetője. „A kormányt úgy kell irányítani, mint egy nagyszerű amerikai vállalatot” – fogalmazott az interjúban Kushner.

A tervezett kinevezést a Fehér Ház megerősítette.