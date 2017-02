Ortodox érseket is utolért a korrupció elleni harc

Százmillió forintnyi értékben elkövetett sikkasztás gyanúja miatt emeltek vádat Teodosie ortodox érsek ellen. Az eljáró szerv a román korrupcióellenes ügyészség, fellépése üzenetértékű lehet a kormány korrupciója elleni tömeges tüntetések idején.

Vádat emelt a román Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) Teodosie ortodox érsek, a dobrudzsai megyéket magába foglaló, konstancai székhelyű Tomisi egyházkerület vezetője ellen – adta hírül az MTI. Az egyházi vezető összesen mintegy 1,4 millió lej (csaknem 100 millió forint) európai uniós támogatást tett el jogtalanul.

A vádemelés különösen forrongó hangulatban történt – ismert, az 1989-es forradalom óta nem látott tömegek özönlöttek az utcára Romániában, miután a szociálliberális kormány sürgősséggel elfogadta azt a büntető törvénykönyvet és perrendtartást módosító rendeletet, amely gyakorlatilag több mint kétezer politikust és köztisztviselőt mentesíthet a hivatali visszaélés vádja alól. Eközben valóságos állóháború alakult ki az ország különféle intézményei és hatalmi ágai között: Klaus Iohannis jobbközép elnök az „égbekiáltó” rendelet visszavonását sürgette a kormánynál, s bírák és ügyészek után ő is az alkotmánybírósághoz fordult. Közben a korrupcióellenes ügyészség bejelentette, kivizsgálást indított a kormányrendelet elfogadása ügyében. A kabinet viszont megerősítette: kitart döntése mellett.

Ugyanakkor a DNA működését is számos kritika érte, mert bár maga a korrupció elleni fellépés mint cél szimpatikus, a szervezet az RMDSZ szerint etnikai alapon is rászáll a magyarokra – nemcsak politikusokra, de például a marosvásárhelyi katolikus iskola igazgatójára is –, miközben annak a gyanúja is felmerült, hogy a hírszerzés megrendelésére fabrikálhatott dossziékat a szervezet. És persze a kormány sem szeretné, ha a környékén vizsgálódnának.

Jelen esetben ezért a romániai belső harcokat látva kérdéses, mi motiválhatja pontosan a DNA-t, hogy az állammal szinte összenőtt, az erdélyi szimbolikus területfoglalás élharcosa szerepében is tetszelgő ortodox egyház egyik elöljáróját citálja elő.

Teodosiét egyébként azzal vádolják, hogy a hatóságoknak hamis, pontatlan és nem teljes nyilatkozatot adott, aminek nyomán jogtalanul szerzett európai uniós támogatást.

Kenőpénz Teodosie ellen egy másik ügyben is vizsgálat folyik. Azzal gyanúsítják, hogy 2009-ben csúszópénzt fogadott el egy fiataltól annak fejében, hogy az illetőt felvegyék a Konstancai Ovidius Egyetem ortodox teológiai karára fél évvel a tanév kezdete után.

2010 és 2016 között másik öt vádlottal együtt hamis nyilatkozatokat mutatott be a mezőgazdasági kifizetési ügynökségnél, és valótlanul állították, hogy 300 hektár szőlőt művelnek.

A vádhatóság szerint ezt azért tették, hogy részesülhessenek európai uniós támogatásban, amire valójában nem lettek volna jogosultak, mert 2010-ben az említett telken már nem termesztettek szőlőt, ráadásul a területet ellepte a gaz.

