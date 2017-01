OSDH: Sok halottja van az idlibi légicsapásnak

Legalább huszonöt ember meghalt a Dzsabhat Fatah as-Sám (korábbi nevén Dzsabhat an-Nuszra) nevű szélsőséges szervezet egyik épületére mért légicsapásokban a szíriai Idlíb tartományban – jelentette kedden az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű civil szervezet.

A kiterjedt szíriai aktivistahálózattal bíró OSDH közlése szerint egyelőre nem világos, hogy a támadást a orosz vagy szíriai gépek hajtották végre – adta hírül az MTI.

Szíriában ötödik napja van érvényben az Oroszország és Törökország közvetítésével létrejött általános tűzszünet, amelyet megfigyelők szerint összességében betartanak az érintettek, felkelőcsoportok szerint azonban a szíriai kormányerők folyamatosan megsértik. A fegyvernyugvás nem vonatkozik az Iszlám Államra és a Dzsabhat Fatah as-Sámra, amely korábban az an-Nuszra Front név alatt az al-Kaida szíriai ágaként működött.

Megfigyelők szerint Aleppó város visszafoglalása után a damaszkuszi kormányerők és szövetségesei katonai műveleteinek következő célpontja a nagyrészt felkelők uralta Idlib tartomány. Az MNO hétfőn megírta, hogy a kormányerőknek nem lesz könnyű dolguk, ugyanis a tartomány a lázadók fellegvára, sőt az Institute for the Study of War szerint több mint 50 ezer fegyveres tömörül a Dzsais al-Fatah nevű ernyőszervezet alatt és az egykori an-Nuszra Front soraiban. Emellett a tartomány földrajzi elhelyezkedése számos előnyt tartogat a lázadóknak.

Az MNO által megkérdezett szakértő szerint Aleppó esetében alapvetően egy bekerített várost kellett elfoglalniuk a kormányerőknek, Idlibben azonban több város is van, sőt a tartomány összeköttetésben áll Törökországgal is, ami egészen más környezetet biztosít a harc megvívásához. Így Wagner Péter szerint könnyen helyi ostromháborúk kialakulásáig fajulhat az összetűzés, ami már korábban is óriási emberáldozatokat követelt Szíriában.