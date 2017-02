Összeverekedtek a menekültek, egy ember meghalt

Egy huszonéves afrikai fiatalember életét vesztette egy dél-olaszországi menekültközpontban, miután összeverekedett egyik honfitársával – közölték az olasz hatóságok kedden.

A nyugat-afrikai Maliból származó 25 éves férfit egy társa keddre virradó éjszaka nekilökte egy üvegajtónak, miközben egymással vitáztak. A fiatalember mély vágási sérüléseket szerzett a hasfalán, kórházba vitték, de már nem tudtak segíteni rajta. A másik, szintén huszonéves és szintén Maliból érkezett férfit az olasz hatóságok őrizetbe vették.

Az eset a dél-olaszországi Brognatauro kistelepülés menedékkérőket befogadó központjában történt Calabria tartományban. Valójában egy szállodaépületről van szó, amelyben 130 embert helyeztek el. A két afrikai férfi menedékkérelmet nyújtott be Olaszországban, és ennek elbírálására várva két hónapja tartózkodtak a központban.

Két hónap alatt majdnem tízezren érkeztek

Az olasz belügyminisztérium legfrissebb migrációs adatait a keddi La Stampa napilap közölte. Január 1. és február 13. között 9447 migráns érkezett Olaszországba, majdnem kivétel nélkül a dél-itáliai partokra. Tavaly ugyanezen időszakban 6123, két évvel ezelőtt pedig 3851-en érkeztek. Domenico Manzione belügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a tél ellenére is emelkedett a migránsok száma. Hozzátette, hogy a tavaly Olaszországba érkezett – és mindenkori rekordnak számító – 181 ezer bevándorlóval kalkuláltak az idei évre is, de a számok ezt máris megcáfolták a korábbinál is nagyobb létszámot sejtetve.

Megjegyezte, hogy senki sem tud csodát tenni, a februárban Líbiával és Tunéziával aláírt migrációs megállapodások, valamint az olaszországi menedékkérelmek elbírálásának szigorítása és az illegális bevándorlók kiutasításának felgyorsítása fontos lépések, de addig is, amíg ezek hatása érződhet, türelem kell az olaszországi migrációs helyzet rendezésére, elsősorban az olasz önkormányzatok részéről.

Az olasz kormány legújabb befogadási tervezete szerint minden 1000 lakosra 2,5 menedékkérőt osztanak szét az olasz települések és városok között. A héten a campaniai Vitulano polgármestere mondott nemet 34 menedékkérőre, földsáncot emelve a kisvárosba bevezető országúton.