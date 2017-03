Öten haltak meg a londoni terrortámadásban

Öt halottja és legalább negyven sérültje van a szerda délután Londonban elkövetett terrortámadásnak, a tettes egy radikális iszlamista férfi.

Csütörtökre virradó éjjel ötre emelkedett a londoni terrortámadás halálos áldozatainak száma, és legkevesebb negyvenen megsérültek a Westminster hídon és a brit Parlament épülete előtt elkövetett merényletekben - írja honlapján a BBC.

Az autós támadó magyar idő szerint szerdán délután háromnegyed négy előtt csapott le: egy szürke Hyundai i40-essel felhajtott a járdára a forgalmas hídon, és két járókelőt gázolt halálra, több tucatnyit pedig megsebesített. Harmadik gyalogos áldozatát, egy nőt, már a brit parlament épülete felé tartva gázolta el - aztán a parlament előtt egy húsz centis késsel halálra szurkált egy ott szolgálatot teljesítő, fegyvertelen rendőrt, a 48 éves Keith Palmert. A lenti videót a Westminster hídon történt támadásról készítették, a felvétel egyek számára felkavaró lehet Végül, több lövéssel végeztek a merénylővel – vele együtt összesen öten vesztették életüket a londoni mészárlásban, amit a brüsszeli merényletek egy éves évfordulójára időzítettek.

Bár parlamenti képviselők többsége védett helyre menekült a merénylet hírére, Tobias Ellwood brit külügyminiszter segíteni próbált a megkéselt rendőrön, és mesterségesen lélegeztette, de már nem tudta életben tartani. Helytállásért később hősként emlegették a helyi sajtóban.

A BBC szerint a rendőrség már azonosította a meg nevezett támadót, de nem árulnak el róla részleteket - mindössze annyi tudható, hogy egy radikális iszlamista követte el a merényletet.

Korábbi sajtóértesülések szerint egy iszlamista elkötelezettségéről ismert férfi, Trevor Books követte el a támadást, aki végül Abu Izzadeen néven vált hírhedtté - a BBC azonban több forrásra hivatkozva cáfolta az információt, mivel Trevor Books jelenleg is börtönbüntetését tölti.

Aljas, beteg tett

Theresa May brit miniszterelnök, aljas és beteg tettnek nevezte a támadást, amit nem csak egyes emberek, de a demokrácia, a szólásszabadság ellen követtek el. London muszlim hitű polgármestere a merénylet után bejelentést tett: "üzenem azoknak, akik ártani akarnak nekünk, és elpusztítani életformánkat: nem fog sikerülni; nem fogtok megosztani minket; nem félemlíthetnek meg minket terroristák."

Lapunk szerdán elért egy londoni orvost, aki a Westminsterrel szemközt, a Temze túlpartján, tehát a hídon elkövetett gázolás helyszínétől csak pár száz méterre lévő Szent Tamás Kórházban dolgozik. Ő napi munkáját végezve éppen akkortájt lépett ki az utcára, amikor lezárták a környéket. A baleseti osztály diszpécserét hívta fel, hogy megtudja, mi a baj, tőle azt az információt kapta, hogy a kórházukba több sebesültet szállítottak, közülük kettő súlyos, egy könnyű sérült. Az orvos három halálos áldozatról beszélt, de elmondása szerint nagy a kavarodás, egymásnak ellentmondó információk keringenek a kórházi dolgozók között.

Ázsiai férfit láttak a helyszínen

Az Independent szerkesztője, Rob Merrick szerint a meglőtt ember merényletet tervezhetett végrehajtani, és úgy tűnik, a lövéstől életét vesztette. Egy rendőrt megkéseltek, de Merrick szerint úgy tűnt, még életben van. Hozzátette, a feltételezett merénylőt a rendőrök lőtték le.

Előzőleg a szerkesztő azt látta, hogy legalább egy ember szalad a Big Ben alatt, a rendőrök pedig azt kiáltozták felé, hogy álljon meg, és dobja el a fegyverét.

Akadt olyan szemtanú is, aki arról beszélt: a vízben és a földön fekvő sérülteket is látott. Az elgázoltak közt volt három francia diák is. Tanárnőjük arról beszélt, nem tudják, életben vannak-e a tanulók. Szerdán késő délután a diákok szülei azt közölték, a gyerekek közül kettő kritikus állapotban van, a harmadikat pedig éppen operálták.

