Öveket becsatolni, indul a brexit!

Ha tartja magát korábbi ígéreteihez, Theresa May brit kormányfő szerdán aktiválja a lisszaboni szerződés 50. cikkét, elindítva egy mindeddig példátlan és sokáig képtelenségnek hitt procedúrát: az Egyesült Királyság kiválását az Európai Unióból. Hogy egy ilyen döntés mennyire volt korábban elképzelhetetlen, jól példázza az az érdekesség, hogy a közösségről szóló korábbi nagyszabású szerződések (a nizzai, a maastrichti, az amszterdami, a római, és így tovább) nem is szabályozták a kilépés folyamatát, csak a 2009 óta hatályos, Lisszabonban aláírt okmány rendelkezései között lelhetők fel a megfelelő passzusok. Ugrás tehát ez a sötétbe, melynek messze tovagyűrűző hatásai lehetnek nemcsak a britekre, hanem a szigetország súlyánál fogva az egész világra nézve.

Az Egyesült Királyság ugyanis az EU harmadik legnépesebb országa Németországot és Franciaországot követően, az exittel több mint 60 millió fővel, az össznépesség nyolcadával csökken majd az unió lakossága. A briteké továbbá a közösség második legnagyobb gazdasága a németeké után, és – nyilván a gyarmatbirodalmi múltnak is betudhatóan – igen előkelő, dobogó környéki helyet foglalnak el a világkereskedelemben is, legyen szó akár az Európán belüli, akár az azon kívüli áruforgalomról. Nem beszélve a londoni City szerepéről, mely a globális pénzügyek (egyik) központjának tekinthető – nem kis részben uniós szabályozásoknak is köszönhetően. Magyar szempontból az sem mellékes, hogy Nagy-Britannia nettó befizető ország, a búcsúval tehát apad a szétosztható uniós büdzsé is, illetve az sem, hogy számos honfitársunk él, tanul és/vagy dolgozik a szigetországban, az ő további sorsuk pedig egyelőre finoman szólva is kérdéses. Könnyen belátható tehát, hogy a távozás földcsuszamlásszerű változásokat indíthat be, melyek végső soron mind a britek, mind pedig az európai blokk gyengülését is eredményezhetik a világporondon. Minden azon múlik, hogy a feleknek milyen konkrét kilépési feltételekben sikerül megállapodniuk, és hogy az előttünk álló tárgyalássorozat közben milyen egyéb érdekérvényesítési kísérletek történnek, milyen harmadik féltől származó, különalkukról szóló lehetőségek merülnek fel.

Lássuk a menetrendet!

Az Egyesült Királyságban 2016 júniusában tartottak véleménynyilvánító népszavazást az uniós tagságról, melynek során 51,9 százalék a brexitre voksolt. David Cameron akkori miniszterelnök lemondott, helyét Theresa May vette át.

Nemrég a brit törvényhozás mindkét háza áldását adta a kilépés megkezdésére, a felhatalmazásról szóló tervezet pedig II. Erzsébet királynő aláírásával már törvényerőre is emelkedett.

May 2017. március 29-én, e hét szerdán értesíti hivatalosan az EU állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnökét, a mostanság újraválasztott lengyel Donald Tuskot az 50. cikk aktiválásáról.

A kilépési feltételek tárgyalására elvileg két éve van a feleknek, tehát 2019 áprilisáig akkor is repülnek a britek, ha nem sikerül érdemben megállapodni. Elvileg.

A legfontosabb feladat most: meghatározni, hogy a négy uniós alapelvből (a személyek, az áruk, a szolgáltatások, a tőke szabad áramlása) melyik mennyiben marad érvényben a későbbiekben. A britek egy kereskedelmi megállapodás tető alá hozására koncentrálnának először, hogy fenntartsák alkupozíciójukat és nyugtassák a piacokat, az EU maradéka viszont inkább azt szeretné, hogy London előbb rendezze pénzügyi kötelezettségeit.

Ha a kereskedelmet szabályozó szerződést nem sikerül időben aláírni (ami szinte kizárt), az a vámok automatikus újraaktiválásával egy csapásra megdrágítana minden áruforgalmat az Egyesült Királysággal.

Rendezendő a szigetországban élő és/vagy dolgozó külföldi állampolgárok jogállása is. Mayék nyilván azt szeretnék, hogy az európai közös piachoz továbbra is korlátok nélkül hozzáférhessenek, miközben a bevándorlást és a külföldiek munkavállalását kényük-kedvük szerint szabályozhassák. Viszont ez ebben a formában gyakorlatilag elképzelhetetlen, így már London is többé-kevésbé lemondott erről.

Lássuk most, hol tartunk jelenleg, az eddigi egyeztetések, nyilatkozatok, jelzések alapján mit tudunk eddig!

Magyarország azt szeretné elérni, hogy ne csorbuljanak az Egyesült Királyságban tanuló és dolgozó magyarok szerzett jogai, másrészt hogy a hazánkban működő brit cégek alkalmazottainak is stabil maradjon a helyzete. Orbán Viktor korábban elmondta: abban vagyunk érdekeltek, hogy a két ország közötti kapcsolatrendszer erős maradjon, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szabadságjogoknak arányosan kell érvényesülniük mindkét oldalon. Magyarország nem mellesleg fontos szövetségest veszít Nagy-Britannia lelépésével az EU-s folyamatok alakításában.

Összesen egyébként mintegy 2 millió uniós polgárnak van állása a briteknél, őket elzavarni ugyan biztos nem fogják (hiszen jót tesznek a gazdaságnak), viszont jogaikat korlátozhatják, és a továbbiakban megnehezíthetik a letelepedést is azoknak, akik nem élnek már most helyben.

A fenti orbáni gondolatot a legtöbb vezető európai politikus osztja, álláspontjuk szerint az európai értékek szétválaszthatatlanok, nem lehet közülük mazsolázni. Nem lakhat jól a kecske és maradhat meg a káposzta is. Erről beszéltek már német, francia, olasz, luxemburgi vezetők is. Tusk például azt mondta: a „kemény brexit” egyetlen alternatívája a bennmaradás, Matteo Renzi pedig azt, hogy nem lehet kivételezni Nagy-Britanniával, vagyis a kilépés után ugyanúgy kell kezelni, mint bármelyik harmadik országot.

A jövőben minden bizonnyal francia–német párharc jön az EU vezetéséért. Főleg mivel a franciák inkább a nemzetek Európájában gondolkodnak, a németek viszont föderalistábbak.

A brit vállalatvezetők kétharmada úgy véli, a brexit ártani fog az üzletnek. A társaságok ötöde tevékenységének legalább egy részét kiszervezné valamelyik uniós tagállamba. (Csábítanánk őket mi is, de kevés az esély arra, hogy – legalábbis a nagyobb szereplők – nálunk találnák meg számításukat, Magyarországnál sokkal alkalmasabb, már most létező üzleti központok is vannak Európában, olyanok, mint például Frankfurt.)

Ennek megfelelően nyilatkozott korábban a brit bankszövetség vezetője is: szerinte a bizonytalanság miatt elvándorolhatnak a pénzintézetek a Cityből. Ez egyelőre nem kezdődött meg, ám tény, hogy az ottani bankszektor szabályozása és törvényi jogosultságai EU-jogszabályokra épülnek, így a brexit miatt kérdésessé válhat az érintett cégek külföldi szolgáltatásnyújtási jogosultsága. Ami azért meglehetősen kellemetlen, mert ez a szegmens messze a brit gazdaság legnagyobb exportágazata. Lapértesülések szerint azonban Brüsszel hajlik arra, hogy megfontolja, a pénzügyi stabilitás megingásának elkerülése végett különleges státust adjon a Citynek.

Felmerült viszont, hogy a távozás után kereskedelmi egyezmény szülessen az Egyesült Királyság és Amerika között. Barack Obama korábbi elnök ugyan még azt mondta, hogy London nem számíthat különleges elbánásra, be kell állnia a sor végére, a Trump-adminisztráció azonban egyelőre engedékenyebbnek tűnik. Érkeztek hasonló jelzések Kínából is.

Kérdéses a szigetországban lévő külföldi egyetemi hallgatók, illetve oktatók, kutatók helyzete is. „Minthogy önnek nincs már alapja az Egyesült Királyságban való tartózkodásra, előkészületeket kell tennie a távozásra. Ha nem távozik önként, akkor egy későbbi időpontban hozandó újabb döntés kényszeríteni fogja erre.” Ezt a levelet kapta több Angliában élő (de EU-s tagországból érkezett) külföldi kutató, miután megpróbáltak állandó letelepedési engedélyért folyamodni. A diákoknak pedig például az utolsó pennyig vissza kellene fizetnie diákhitelüket, mielőtt elhagyják az országot.

Költöznie kell a Londonban (avagy egyéb brit városokban) székelő uniós intézményeknek. Az Európai Gyógyszerügynökségre például mi is szemet vetettünk.

Újabb skót függetlenségi népszavazás jöhet, többségük ugyanis az unióban maradásra voksolt tavaly, és azt remélik, hogy ha kilépnek az Egyesült Királyságból, tagjai maradhatnak az EU-nak. Nicola Sturgeon kormányfő már több alkalommal beszélt erről, szerinte 2018 ősze és 2019 tavasza között kellene megtartani a referendumot, amikor már látszanak a brexit pontos feltételei.

Innen indulunk tehát neki az előttünk álló két évnek. Közben a brexit nyomán reális eshetőséggé vált az unió további darabolódása is. A brit kiválás mögötti hajtóerőt egyértelműen a társadalom peremére szorult, alacsony jövedelmű és alacsonyan képzett emberek adták. Olyanok, akik vesztesei voltak a világ kinyílásának, konkrétabban a keleti bővítésnek, melynek révén a bevándorlók egyes területeken lenyomták a béreket vagy helyettesítették a brit munkavállalókat. Olyanok, akiket nem vigasztal az, hogy közben viszont (számos tanulmány szerint) a gazdaság egészének jót tett az uniós tagság. Ilyen rétegek pedig számos egyéb tagállamban is vannak, így például Franciaországban, Hollandiában, Svédországban vagy akár Ausztriában. Így ma reális a veszély, hogy a szociális egyenlőtlenségek vezetnek ki más országokat is az EU-ból.