Ózonriadót rendeltek el Sydneyben

A hőség miatt nagy a légszennyezés Sydneyben és környékén, ezért ózonriadót rendeltek el kedden Új-Dél-Wales ausztrál szövetségi tagállam egészségügyi hatóságai a metropoliszra és térségére vonatkozóan.

A levegő megnövekedett ózontartalma rossz hatással lehet a légúti betegségben – például az asztmában – szenvedőkre. „Az ózonszennyezést a gépjárművek kipufogógáza és az üzemek kibocsátotta füst okozza, forró és szélcsendes napokon a helyzet súlyosbodik, mert az ózontermelődés fokozódik” – olvasható az egészségügyi hatóságok közleményében. A légzési problémák mellett a sok ózon nyálkahártya-irritációt is okozhat.

Sydneyben kedden 31 Celsius-fokot mértek, de nyugati peremkerületeiben a hőmérséklet elérte a 38 fokot is a meteorológiai szolgálat szerint. Szerdán egyes helyeken akár 45 fok is lehet. Az új-dél-walesi tűzoltóság erdőtűz veszélyére is figyelmeztette a lakosságot.