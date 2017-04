Paraguayi tüntetés: kirúgták a belügyminisztert és a rendőrfőnököt

Az elnöki hivatal szűkszavú közleményében tájékoztatott a leváltásokról, és tudatta, hogy Horacio Cartes államfő a pénteki események miatt menesztette mindkettejüket.

Pénteken tüntetők megostromolták és felgyújtották a paraguayi parlament épületét, miután a szenátus olyan alkotmánymódosítást szavazott meg, amely lehetővé tenné Cartesnek és elődjeinek, hogy újra indulhassanak az elnökválasztáson.

Már a szenátusi szavazás előtt tüntetők vonultak a kongresszus épülete elé, tiltakozva az alkotmánymódosítás ellen, és összecsaptak a rohamrendőrökkel, akik vízágyúkat és gumilövedékeket vetettek be ellenük. A tiltakozók betörték a parlament ablakait, gumiabroncsokat égettek, és lebontották az épületet körülvevő kerítés egyes részeit, kormányzati épületeket és boltokat rongáltak meg.

A Guardian azt írta, a tüntetők – áttörve a rendőrségi sorfalat – bejutottak az épület első emeletére, ahol bútorokat és papírokat gyújtottak fel.

A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, miután a tüntetők péntek késő éjszaka távoztak a helyszínről. Egy 25 éves fiatalember életét gumilövedék oltotta ki. A helyi média szerint a rendbontásokban több politikus és újságíró is megsérült, köztük van a kongresszus elnöke és néhány ellenzéki képviselő. Tadeo Rojas leváltott belügyminiszter szerint rendőrök is megsérültek.

A férfi halála újabb tiltakozási hullámot váltott ki, a fővárosban és számos településen szombat hajnalban is folytatódtak a zavargások.

Hírügynökségi jelentések szerint a rendőrség mintegy kétszáz embert vett őrizetbe.

Az 1992-ben, három évvel a brutális diktatúra leverése után elfogadott és azóta hatályos alkotmány nem teszi lehetővé a hivatalban lévő elnök újraválasztását. Ezen változtatna a szenátus által most elfogadott alkotmánymódosítás, amennyiben megszavazza az alsóház is – ahol ugyancsak erős támogatottságot élvez az indítvány –, majd népszavazáson is jóváhagyják.

Az alkotmánymódosítás ellenzői szerint az alaptörvény módosítása gyöngíteni fogja a demokratikus intézményrendszert. Egyes ellenzéki szenátorok törvénytelennek tartják a pénteki szavazást.