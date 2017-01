Perbe fogták az elnök nagy lábon élő fiát

Egyenlítői-Guinea alelnökét azzal gyanúsítják, hogy közpénzből vásárolt magának villát, jachtot és drága ruhákat Párizsban.

Hétfőn Párizsban megkezdődik az extravagáns ízléséről, autóiról, ingatlanjairól és Michael Jacksonhoz kötődő relikviáiról ismert Teodorin Obiang pere – írja az AFP hírügynökség. A férfi Egyenlítői-Guinea alelnöke és az elnök fia is egyben. Azzal gyanúsítják, hogy az államkasszából finanszírozza költséges életvitelét. Konkrétabban: a gyanú szerint Obiang közpénzből vásárolt magának egy párizsi villát, egy 76 méteres jachtot (amelyet a holland hatóságok koboztak el tavaly decemberben), divattervezői remekműveket és más luxuscikkeket. A villában mozi, fürdő, fodrászat, aranyozott használati tárgyak is találhatóak. Az épület 107 millió eurót (33 milliárd forintot) ér, 2012 augusztusában a BBC arról írt, a francia hatóságok egy hónappal korábban elkobozták Obiangtól a villát. Egyébként 2011-ben kezdtek razziázni a politikusnál, akkor Bugattikat, Ferrarikat, Rolls-Royce-okat és más luxusautókat foglaltak le, ráadásul olyan mennyiségben, hogy kamionokat kellett bérelni a szállításhoz.

Az 1969-ben született Teodorin Obiang tízéves volt, amikor apja, Teodoro Obiang Nguema megdöntötte a szintén rokon Francisco Macias Nguema véres diktatúráját. Teodoro ma már a leghosszabb ideje hatalmon lévő afrikai vezető, fia pedig belenőtt a jólétbe. Beszédes: ügyvédei egyik fellebbezésük során azt állították, Teodorin Obiang „kényszeres vásárló”; máskor pedig azt közölték, a vagyontárgyak nem Obiang, hanem az állam tulajdonában állnak. A férfinak 2014-ben is akadt gondja a törvénnyel: akkor az amerikai hatóságokkal egyezett meg, és átadta nekik malibui villáját, egy Ferrarit és néhány Michael Jackson-emléktárgyat, köztük a híres, kristályokkal borított kesztyűt, amelyet a sztár a Bad című turnéja során viselt. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Obiang korrupcióból származó pénzekből élt nagy lábon az Egyesült Államokban, miután 300 millió dolláros (88,5 milliárd forintos) vagyont menekített az országba. Tavaly novemberben a svájciakkal gyűlt meg a baja, Genfben tizenegy luxuskocsiját kobozták el, köztük egy Bugatti Veyront, amely több mint kétmillió eurót (618 millió forintot) ér.

A 47 éves playboy ügyvédei előzetesen azt mondták, a franciaországi tárgyalás elhalasztását kérik majd, hogy jobban felkészülhessenek. A per, amely várhatóan kevesebb, mint két hétig tart majd és Obiang részvétele nélkül zajlik, az első abból a három ügyből, amelyek azt vizsgálják, miért él három afrikai vezető rokonsága is nagy lábon országától távol, miközben „alattvalói” éheznek. Az ügy, amelynek megkezdéséért tíz évig lobbiztak olyan szervezetek, mint például a Transparency International, precedensértékű lehet, hiszen eddig Franciaország szemet hunyt afelett, hogy az afrikai diktátorok rendszerint náluk parkoltatták a néptől megszerzett vagyonukat. Még Egyenlítői-Guineára is igaz ez, amely az afrikai kontinens egyetlen spanyol ajkú állama.

Teodorin Obiang a francia ügyészek vélekedése szerint 2004 és 2011 között, mezőgazdasági miniszterként – tehát apja, Teodoro Obiang Nguema elnök beosztottjaként – 110 millió eurónyi (34 milliárd forintnyi) közpénzt vágott zsebre. A meggazdagodás alapja az ország fakitermelése volt. Egyenlítői-Guinea második legfontosabb exportcikke az olaj után a fa, Obiang ennek exportjára vetett ki adót, amely a gyanú szerint személyes számlájára folyt be. A férfi védőügyvédje állítja, az akkori miniszter legálisan szerezte magánvagyonát, ugyanakkor nem tudta megakadályozni, hogy perbe fogják Franciaországban. Pedig próbálkozott vele: Egyenlítői-Guinea benyújtott egy eljárás felszámolására vonatkozó kérvényt a hágai Nemzetközi Bírósághoz, ám ezt elutasították tavaly decemberben, így kezdődhet el a per 2017-ben.

