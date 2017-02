Polgári lakosokat öltek az amerikai bombák

Valószínűleg polgári lakosok is áldozatul estek annak az amerikai légi támadásnak, amelyet vasárnap hajtottak végre Jemenben az Al-Kaida terrorszervezet helyi ágának állásai ellen – jelentette be az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom).

Szerdai közleményében a parancsnokság megállapította, hogy az utólagos vizsgálatok alapján valószínűleg civilek, köztük gyermekek is életüket vesztették a január 29-én az Arab-félsziget al-Kaidája nevű terrorszervezet egyik állása ellen végrehajtott légi csapás során.

A Centcom szerint repülőgépek és helikopterek a szárazföldön küzdő amerikai kommandósok segítségére siettek, akikre minden irányból, így házakból, épületekből is tüzet nyitottak a terroristák, utóbbiak között felfegyverzett nők is voltak. Ebben az összecsapásban az AFP francia hírügynökség szerint egy amerikai kommandós is életét vesztette, három amerikai katona pedig megsebesült.

Tizenhat polgári áldozat lehet

Nincsenek pontos adatok arról, hogy végül is hányan haltak meg a vasárnapi légi csapás következtében, korábbi jelentések szerint az Al-Kaida negyvenegy feltételezett tagja, valamint tizenhat polgári személy, nyolc nő és nyolc gyermek lelte halálát – jelentette még vasárnap az AFP francia hírügynökség egy jemeni vezetőre hivatkozva.

Ez volt az első jelentős amerikai légi csapás azóta, hogy hivatalba lépett Donald Trump elnök. A Pentagon közölte, hogy ezt az akciót már sokkal korábban kezdték előkészíteni, amikor Barack Obama, a Fehér Ház előző lakója még hivatalában volt.

Az Egyesült Államok egyébként már évek óta drónokkal folytat hadjáratot az Al-Kaida legveszélyesebbnek tartott, jemeni ága ellen, amely már számos merényletet kísérelt meg Nyugatra tartó légi járatokon, és magára vállalta a Charlie Hebdo című szatirikus francia magazin párizsi szerkesztősége elleni 2015-ös támadást is.

Kaotikus helyzet

Jemenben az Irán-barát síita húszi lázadók és Ali Abdullah Száleh volt elnök hívei, illetve a Szaúd-Arábia által támogatott és a nemzetközi közösség által elismert, Abed Rabbó Manszúr Hádi vezette kormány katonái harcolnak a hatalom megszerzéséért. Az Al-Kaida és az Iszlám Állam fegyveresei kihasználják a kaotikus helyzetet, hogy megerősítsék állásaikat Jemen déli részén.