Putyin ajándékként küldené el Snowdent Trumpnak?

Oroszország fontolgatja, hogy átadja Edward Snowdent az USA-nak egyfajta ajándékként Donald Trump számára – közölte amerikai hírszerzési információkra hivatkozva az NBC. Az amerikia elnök korábban azt mondta, az Oroszországban menedéket kapott férfi, aki titkos diplomáciai iratok sokaságát hozta nyilvánosságra, „áruló” és „kém”, akit ki kellene végezni.

Snowden Twitteren reagált a jelentésre. Mint írta, mindez megcáfolhatatlan bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem működik együtt az oroszokkal, hiszen ha ezt tette volna, nem adnák ki.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm