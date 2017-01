Putyin: Budapesten az előkészítők

Különleges Tupoljevvel érkeztek Ferihegyre a jövő heti budapesti Putyin-látogatás előkészítői. Az orosz elnök a paksi erőműépítésről, gázszállításról és hitelmegállapodásokról tárgyal vendéglátójával, Orbán Viktorral.

Ma röviddel dél után a ferihegyi Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkezett az orosz állami légitársaság különleges, Tu–214-es repülőgépe, mely Vlagyimir Putyin elnök jövő csütörtöki látogatását előkészítő stáb tagjait hozta Magyarországra – értesült lapunk. A Rosszijának ez a gépe és továbbiak a magas szintű látogatások alkalmával szükséges biztonsági, protokoll- és logisztikai személyzetet és felszerelését szállítják a helyszínre, ahol együttműködésben a helyi hatóságokkal megteremtik azt a közeget, melyben az orosz elnök látogatása olajozottan, de mindenekelőtt biztonságosan valósulhat meg. Míg a kisebb országok vezetői látogatásainak ez a „lenyomata” elenyésző, és sokszor a helyi nagykövetség állománya és eszközei elégségesek a szükséges teendők ellátására, a nagyobb hatalmak elnökei és miniszterelnökei, de sok esetben miniszterei is több gépből álló flotta segítségével valósítják meg külföldi útjaikat. Mint más tekintetben, így ebben is az amerikai elnök vezet, akinek a stábja saját földi járműveket, helikoptereket is magával visz a Föld minden pontjára, miközben a fogadó és környező országok repülőterein tartalék gépek állnak készen esetleges vészhelyzetek esetére.

Az atomhatalmak vezetőinek a biztonságon és kényelmen kívül még egy nagyon fontos szempont van befolyással a mozgására: a minden körülmények között megbízható kommunikáció fegyveres erőikkel, különösen a nukleáris elrettentésért és válaszcsapásért felelős csapatokkal. Az amerikai, orosz, kínai, brit és francia elnökök és miniszterelnökök külföldi útjainak, az általuk és kíséretük által használt eszközöknek, járműveknek mindig van ilyen kapcsolatteremtési képessége.

Vlagyimir Putyin a Kremlben dekázgat Fotó: Alexey Druzhinin / AFP

Az immár hagyományos protokoll szerint Orbán Viktor miniszterelnök minden évben találkozik Putyinnal, 2013 óta felváltva hol Oroszországban, hol Magyarországon. Az orosz elnök idei látogatásának a paksi erőműprojekten kívül témája a földgázszállítás jövője és a hitelmegállapodások is, de minden bizonnyal szó esik a Moszkva elleni uniós szankciókról, illetve a brexitel és Donald Trump amerikai elnök hatalomra kerülésével kialakult világpolitikai helyzetről is. Putyin legutóbbi, 2015-ös budapesti látogatásának költségei magyar részről megközelítették a kétszázmillió forintot.

