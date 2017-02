Putyin értékeli Orbán szuverenitását

A magyar-orosz viszony manapság kétségkívül különlegesnek mondható. Ez sokaknak nem tetszik, s Vlagyimir Putyin európai trójai falovának tartják Orbán Viktort. Moszkvában ezen csak mosolyognak, azonban nagyra értékelik a magyar kormányfő következetességét és pragmatizmusát.

A kétoldalú viszony különleges voltát az orosz Kül- és Védelempolitikai Tanács elnöke Fjodor Lukjanov abban látja, hogy az e kérdésben rá nehezedő nyugati nyomás ellenére a magyar miniszterelnök évek óta következetes orosz-politikát folytat. A Valdaj Klub tudományos igazgatója felhívja a figyelmet arra is, hogy most, amikor érezhetően változik az Európai Unión belüli hangulat, Moszkva fontosnak tartja megtámogatni mindazokat, akik kiálltak mellette. Magyarország ennek a pragmatikus, Putyint nem démonizáló hozzáállásnak a zászlós hajója. Lukjanov úgy látja, míg két éve a magyar álláspont még a legtöbb uniós országban nemtetszést váltott ki, ma már, ha nem is a többség, de egyre több ország hangoztatja a szankciók értelmetlen voltát. - Teljesen normálisnak mondható hát, ha Putyin a mostani látogatással is megtámogatja Orbánt – véli a politológus.

Nem tartja formálisnak a látogatást Alekszej Muhin a Politikai Információk Központja nevű, a Kremlhez közel álló tanácsadó cég vezetője. A politológus felhívja arra a figyelmet, hogy Putyin támaszt, partnereket keres Európában, ezt már megtalálta Franciaországban, Olaszországban, bizonyos tekintetben Németországban, legutóbb Bulgáriában, s Orbán Viktor Magyarországában. Ezek az országok számíthatnak a Kreml jóindulatára is, jegyzi meg a moszkvai elemző.

Muhin visszautasítja azokat a gyakran elhangzó vádakat, hogy Moszkva az EU megosztására törekszik. - Oroszország erős Európában, stabil piacban érdekelt, mert a megosztottság, a káosz Moszkvát is gyengíti, mivel leszűkíti a gazdasági, kereskedelmi együttműködés lehetőségeit. A putyini Európa-politika lényege, hogy minél több országgal építsen ki partneri kapcsolatokat. Már csak azért is, mert Moszkva és Brüsszel kapcsolata manapság kimondottan rossz – fejtegeti az elemző. Hasonlóképpen látja e kérdést Fjodor Lukjanov is, aki úgy fogalmaz, hogy Oroszország működőképes Európai Unióban érdekelt. – Moszkva számára közömbös, hogy ezt a cselekvőképességet az integráció elmélyítésével vagy máshogy érik el, csak működjön már végre Európa – mondja Lukjanov, butaságnak nevezve, hogy Oroszország verné szét az EU-t. – Megy az Moszkva nélkül is” – jegyzi meg epésen az elemző.

Muhin egyébként Orbán Viktort nem nevezné „oroszbarátnak”. A politológus tisztában van a magyar miniszterelnök múltjával, emlékszik Moszkva ellenes kirohanásaira, de értékeli jelenlegi pragmatizmusát. - Egyáltalán nem fontos, Orbán mit gondol Oroszországról! Lényegesebb ennél, hogy mit tesz! – mondja Muhin, s felhívja a figyelmet arra, hogy Putyin előszeretettel tárgyal a nemzeti érdekeket védelmező politikusokkal. A politológus a lengyel példát hozza fel. Amikor a Kaczynski-ikrek állandóan Amerikába rohantak, akkor Putyin gúnyosan megjegyezte, hogy majd Washingtonnal eldönti, mi legyen Lengyelországgal. Az ezen a taktikán változtató, s a nemzet szuverén vezetőjeként fellépő Donald Tusk megjelenésével Moszkva azonnal közvetlenül Varsóval kezdett el tárgyalni. Ugyanez a helyzet most Ukrajnával, amelynek sorsa a fenti okokból megint csak Moszkva és Washington tárgyalásain dől el. - Ha tehát Orbán kiáll a magyar érdekekért, azt Moszkva nemcsak érti, de meg is érti, s tiszteletben tartja – fogalmaz Muhin, aki szerint egyébként ez, s nem az úgynevezett illiberális szemlélet köti össze Putyint és Orbánt. – Az orosz elnök gazdasági értelemben például annak ellenére liberális, hogy az állam egyfajta szabályozóként lép fel, ami nem mellesleg segített fenntartani a stabilitást a válságos időszakokban is – mutat rá Muhin.