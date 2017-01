Referendum jöhet a korrupcióellenes harcról

Népszavazást kezdeményezett Klaus Iohannis román államfő a korrupcióellenes harc folytatásáról és a köztisztviselők feddhetetlenségi követelményéről – derült ki a kétkamarás parlament házelnökeinek kedden küldött leveléből.

A jobboldali államfő először él azzal az alkotmányos jogával, hogy referendumot írhat ki nemzeti jelentőségű témákról. Iohannis előzőleg éles vitába keveredett a decemberi választáson győztes szociálliberális kormánytöbbséggel a kabinet által előkészített közkegyelmi tervezet ügyében.

Az elnök azzal vádolja a kormányoldalt, hogy a korrupt politikusokat akarja megmenteni a felelősségre vonástól. Iohannis múlt héten bejelentés nélkül megjelent a kormányülésen, hogy a kabinet ne fogadhassa el társadalmi vita nélkül, azonnal hatályba lépő sürgősségi rendelettel az öt évnél nem hosszabb börtönbüntetéssel sújtott elítéltek egy részének közkegyelmet hirdető, illetve a büntető törvénykönyv egyes meghatározásait módosító tervezeteket.

Hangulatkeltés?

Iohannis egy hétfői rendezvényen jelentette be, hogy népszavazást készül kiírni a kormány közkegyelmi kezdeményezése és a büntetőjog megváltoztatása ügyében. Kifejtette: a PSD–Alde koalíció arra kapott választói felhatalmazást, hogy fizetés- és nyugdíjemelésről szóló választási ígéreteit teljesítse, miután azonban a büntetőjog megváltoztatását is a közbeszéd témájává tette, ebben az ügyben is szembe kell néznie a választók akaratával.

A koalíciós pártok szerint viszont Iohannis csak azért szít feszültséget, hogy megcsappant népszerűségét helyreállítsa. Sorin Grindeanu miniszterelnök cáfolta, hogy a tervezeteket társadalmi vita nélkül készültek életbe léptetni, Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök pedig azt állította, hogy Iohannis képtelen elfogadni a jobboldal választási vereségét, és abban a reményben lázítja az embereket, szólítja utcára a tüntetőket, hogy nyárig sikerül félreállítania a szociálliberális kormányt.

A PSD elnöke egy hétfő esti tévéinterjúban kifejtette: tíz napja tudja, hogy Iohannis népszavazást akar kierőszakolni. Szerinte az elnök azért próbált „hangulatot kelteni” a közkegyelmi kezdeményezés körül, hogy nemzeti jelentőségű ügyként állíthassa be, és népszavazást írhasson ki róla. Dragnea szerint Iohannis arra játszik, hogy felfüggesszék hivatalából, mert a leváltásáról rendezendő referendum „szószéket” biztosítana számára, és a kampányban áldozatként tüntethetné fel magát. A Szociáldemokrata Párt elnöke azonban elmondása szerint nem érdekelt Iohannis felfüggesztésében.

Húsz napja van a parlamentnek

A parlamentnek húsz napon belül kell véleményeznie a népszavazási kezdeményezést. Az elnök akkor is kiírhat referendumot, ha azzal a parlament nem ért egyet, vagy nem véleményezi a megadott határidőn belül.

Romániában a választói névjegyzékben szereplő polgárok harminc százalékának részvétele szükséges egy referendum érvényességéhez, de maga a népszavazás is konzultatív jellegű, eredményének figyelembevételétől a parlament eltekinthet.