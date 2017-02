Rendkívüli a biztonsági készültség a velencei karneválon

Mesterlövészek figyelik a tetőkről éjjel és nappal a Szent Márk teret az olaszországi Velencében, ahová a karnevál utolsó napjaiban több százezer embert várnak, és a tömeget az esetleges kamionos merényleteket akadályozó úttorlaszokkal is védik.

Rendkívüli a terrorellenes készültség Velencében, ahol a legutóbbi hétvégén százhúszezer olasz és külföldi vett részt az utcai farsangi rendezvényeken. A közelgő lesz a farsangzáró szombat és vasárnap, s a karnevál végét jelentő húshagyó kedden is jelentős számú látogatót várnak.

A velencei napilapok információi szerint az olasz terrorelhárítás speciális egységeinek háromszáz emberét rendelték a legforgalmasabb helyszínekre. A központi Szent Márk térre néző tetőkön, többek között a harangtorony és a Correr-múzeum tetején éjjel-nappal hatórás turnusban váltják egymást a mesterlövészek, akik terrortámadás esetén be tudnak avatkozni.

A videokamerákkal pásztázott Szent Márk téren tilos az álarcviselés. A térre biztonsági kapukon keresztül lehet bejutni, a látogatók poggyászait is átvizsgálják. A tömegből a zsebtolvajokat is kiszűrik jelmezbe öltözött rendőrök. A hatóságok máshol is az álarcok eltávolítását kérhetik a jelmezesektől, ha ezt biztonsági okokból szükségesnek találják.

A velencei piacteret, ahol a jelmezesekkel teli farsangi kocsik felvonulását tartják, úttorlaszokkal vették körbe esetleges kamionos vagy más járművel tervezett merényletkísérletek elhárítására.

Velencében tavaly farsangkor vezették be először az álarcviselési tilalmat a párizsi terrortámadásokat követően, azóta a biztonsági intézkedéseket tovább szigorították.