Robbanás történt egy francia atomerőműben

Robbanás történt a francia Flamanville-ben található atomerőmű gépházában, de a létesítmény „nukleáris zónáján” kívül – jelentette csütörtök délelőtt a Ouest-France nevű regionális napilap híroldala. A hatóságok beszámolója szerint éppen ezért nincs is sugárzásveszély, 5 dolgozó állítólag mérgező anyaggal érintkezett, de állapotuk egyáltalán nem súlyos. Az esemény helyi idő szerint délelőtt tíz óra körül következett be, az okok ezidáig ismeretlenek, de a hatóságok kizárták a terrortámadás lehetőségét. Azóta azt is bejelentették, hogy „az incidensnek vége”, azaz nem várható további sérültekről vagy az eset súlyosbodásáról szóló híradás.

Jelenleg úgy tudni, hogy a Nyugat-Franciaországban található erőmű nem károsodott komolyan, de a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

A flamanville-i létesítmény első blokkjait a hetvenes évek legvégén kezdték építeni, vagyis újabb a Paksi Atomerőműnél is. Érdekesség, hogy Franciaország gyökeresen másképp reagált a japán fukushima-i atomkatasztrófára, mint a németek, ugyanis nem hogy nem állítják le a nukleáris létesítményeket, de Nicolas Sarkozy elnöksége idején döntöttek az erre szoruló reaktorok élettartamának meghosszabbításáról. Ez azért is lényeges, mert akkori számítások szerint a franciák világelsők voltak a tekintetben, hogy a teljes energiatermelés hány százalékát állítják elő az atomlétesítmények. Pont Flamanville-ben készül egyébként Franciaország eddigi legfejlettebb, harmadik generációs reaktora.

