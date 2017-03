Skót–brit egyeztetés a brexitről

Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnési folyamata volt a fő téma a két miniszterelnök között. Az egyórás megbeszélésről hétfő estig hivatalosan egyik fél sem közölt részleteket, de a Downing Street szóvivője a tárgyalás előtt jelezte: a skóciai függetlenség kérdése nem szerepel a találkozó napirendjén. Theresa May a találkozó előtt mondott beszédében kijelentette: ha az Egyesült Királyság nemzetei – Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország – összefognak, és együtt törekszenek kitűzött céljaik elérésére, akkor a brit unió „feltartóztathatatlan erőt” képvisel. A brit kormányfő hozzátette: még fontosabbá válik a brit nemzetek uniójának ereje és stabilitása, amikor az ország elhagyja az EU-t, és új szerepet alakít ki magának a világban. Nicola Sturgeon azonban a minap már bejelentette, hogy felhatalmazást kér a skót parlamenttől az újabb függetlenségi népszavazás kiírásához szükséges előkészítő lépések megtételére.

Az edinburghi törvényhozás várhatóan kedden megszavazza az indítványt, jóllehet ez még korántsem jelenti az újabb referendum tényleges kiírását. A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, amelyen az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel. A brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt, de országos átlagban így is a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

Sturgeon a népszavazás óta több nyilatkozatában is közölte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére „kirángassák” az Európai Unióból. Theresa May azonban nemrégiben tett nyilatkozatában kijelentette: „nincs most itt az ideje” az újabb referendumnak, mivel jelenleg minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani.

A brit miniszterelnök szerdán aktiválja a lisszaboni szerződés 50. cikkelyét, s ezzel hivatalosan elindítja a kilépési folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai Unióban maradó 27 többi ország egyhangú beleegyezésére lenne szükség.