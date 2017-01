Sokan félreértik Donald Trumpot

Ma teszi le az esküt Washingtonban Donald Trump, az Egyesült Államok negyvenötödik elnöke. A novemberi választáson a Republikánus Párt színeiben induló, korábban választott tisztséget nem viselő és a politikától magát távol tartó milliárdos a kampány folyamán jóval esélyesebbnek vélt demokrata riválisát, Hillary Clintont győzte le. Trump jelentős politikai változások szándékát vázolta a kampányban, és az átmeneti időszak két hónapja alatt. Azonban továbbra is nagy bizonytalanság övezi, hogy ezekből ténylegesen mit is akar, és mit tud megvalósítani.

Magyar szempontból az Oroszországgal szemben tanúsított „új hidegháborús” fellépés jövője, a transzatlanti gazdasági és szövetségesi kapcsolatok témaköre a legfontosabb, de globálisan alighanem ezeknél is jelentősebb kérdés, hogy Trump miként viszonyul majd Kínához, s folytatni kívánja-e az Egyesült Államoktól megszokott intervenciós politikát.

Donald Trump párizsi viaszszobrát is beöltöztetik Fotó: Christophe Archambault / AFP

A beiktatási ünnepségsorozat több napig tart ugyan, ám a lényeg, az elnöki eskütétel helyi idő szerint délben (magyar idő szerint este hatkor) lesz az amerikai törvényhozásnak helyet adó Capitolium lépcsőjén. Trumpot a legfelsőbb bíróság elnöke, John Roberts esketi fel. Mégpedig a két bibliára: az egyik egy családi példány lesz, amelyet az ingatlanmágnás skót származású édesanyjától kapott, a másik pedig az a kötet, amelyre Abraham Lincoln is esküt tett 1861-ben.

A hagyományoknak megfelelően a még élő korábbi elnökök is utódjuk mellett lesznek a ceremónián: a most távozó Barack Obamán kívül Jimmy Carter, Bill Clinton, és George W. Bush teszi tiszteletét, az utóbbi édesapja, a 92 éves George H. W. Bush kórházban van. Mivel a legmagasabb rangú vendégek feleségeikkel együtt jelennek meg, így Trump eskütételét közvetlen közelről kísérheti végig Hillary Clinton is, aki élete legnagyobb kudarcát köszönheti riválisának. Az eskü után így annak is tanúja lehet, ahogy az új elnök elmondja beiktatási beszédét.

Ennek elhangzása után Trump és Pence, valamint kíséretük gyalog teszik meg az utat új otthonukig, a Fehér Házig. A két és fél kilométeres útvonal két oldalán várhatóan milliók figyelhetik majd a menetet. A várakozások szerint sok ellentüntető számára is itt kínálkozik a legjobb lehetőség, hogy hallassák a hangjukat.

Délután Trump megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját a Potomac folyó túlpartján lévő arlingtoni temetőben, majd a Lincoln-emlékmű előtt, countryzenészek koncertje közben újból szól a tömeghez. Mint ismeretes, a ceremónia egyik legfontosabb pillanatához, a himnusz elénekléséhez is rendkívül nehéz volt neves művészt találni, mert azok többsége távollétével is ki akarja fejezni baloldali politikai elkötelezettségét, amely nem egyeztethető össze Trump hatalomra kerülésével. A szervezők felkérésére végül a 16 éves Jackie Evancho, egy korábbi tehetségkutató show-műsor szereplője mondott igent.

A nap végén beiktatási bálok lesznek, hármat az új államfő hitvese, Melania Trump nyit majd meg. Az elnöki pár ezt követően először tér majd nyugovóra új otthonában, a Fehér Házban, igaz, az asszony csak később költözik be, miután fiuk, Barron befejezte a tanévet New Yorkban.

Lelkesedés Bár a hazai jobboldal egy része lelkesen várja Donald Trump mai beiktatását, az új amerikai elnök ígért intézkedései sokukban csalódást fognak kelteni. „Emeljük poharunkat az amerikai nép nagyszerű döntésére, amelyet tiszteletben szeretnénk tartani” – ezeket a szavakat Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke mondta például az Egyesült Államokat éltető sapkában a minap, nem térve ki arra, miért is ne tartanánk tiszteletben a választás eredményét. A Fidesz és szoros támogatói számára valóban megnyerő lehet, hogy a most színre lépő vezetés minden bizonnyal kisebb figyelmet fordít majd az emberi jogokra vagy a civil szervezetekre. Trump kül- és biztonságpolitikája más eset, az új elnök előzetesen is nyilvánvalóvá tette, hogy nagyobb katonai hozzájárulást vár el a NATO-tagállamoktól, ami a befizetéseiket nem teljesítő államoknak sokba fog kerülni. Magyarország lemaradása ezen a téren hatalmas, jelenleg a GDP körülbelül egy százalékát fordítjuk védelemre az elvárt kettő helyett. Simicskó István honvédelmi miniszter azt ígérte, 2026-ig mi is teljesíteni fogjuk a vállalást – kérdés, ez a válasz elegendő lesz-e a katonai szövetségeseknek. Trump bizonyította azt is, igen markánsan ki fog állni az izraeli érdekek mellett, kész a konfrontációra a palesztinokkal és Iránnal. (György Zsombor)

