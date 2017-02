Spanyol városokban fogták el az Iszlám Állam támogatóit

A spanyol hatóságok kedden Las Palmasban és Bilbaóban is elfogtak egy-egy férfit, akik az Iszlám Állam terrorszervezet támogatói, tanainak népszerűsítői – közölte a spanyol belügyi tárca.

A Kanári-szigetek fővárosában letartóztatott, 33 éves marokkói állampolgárról azt feltételezik, hogy terrorakciót is szándékában állt elkövetni. A hatóságok már 2012 óta figyelték, s az utóbbi időben erőteljes radikalizálódáson ment keresztül, külsejében, öltözékével is igyekezett hasonulni az IÁ tagjaihoz, családjára nemcsak vallási, hanem szigorú életviteli szabályokat is rákényszerített – írja közleményében a minisztérium. A közösségi oldalakon a férfi nyílt gyűlöletről tett tanúbizonyságot a nyugati kultúra iránt, magasztalta a vértanúságot, és nyíltan támogatta az Iszlám Államot.

hirdetés

Az észak-spanyolországi Bilbaóban őrizetbe vett, 44 éves algériai állampolgárt a terrorszervezet propagandájának és tanainak terjesztésével gyanúsítják. A hatóságoknak az tűnt fel, hogy a férfi az utóbbi hónapokban visszahúzódóvá vált, szociális kapcsolatait szinte teljesen megszüntette, viszont internetes aktivitása fokozódott, sokszor rendkívül erőszakos, az Iszlám Államhoz kötődő tartalmakat osztott meg, és éltette a „hitetlenek” meggyilkolását. A belügyi tárca szerint kapcsolatot tartott fenn bűnözőkkel és – más európai országokban megfigyelt – feltételezett terroristákkal is.

hirdetés

Spanyolország a 2015. június 26-ai, Tunéziában, Franciaországban és Kuvaitban párhuzamosan elkövetett támadásokat követően módosította terrorvédelmi készültségét négyes, magas kockázatú fokozatra az ötpontos skálán. Azóta a hatóságok összesen 188 embert fogtak el a terrorszervezettel fenntartott kapcsolatuk miatt.